Пять острых вопросов о вакцинации: почему важно делать прививку от гриппа

Медсестра Анастасия Рогачева на дежурстве в мобильном пункте вакцинации у метро «Курская» / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Стартовала прививочная кампания от гриппа, в столице открылись 45 мобильных пунктов вакцинации. На актуальные вопросы читателей о прививке «Вечерней Москве» ответили эксперты.

Вопрос 1. Зачем нужна прививка от гриппа?

Это довольно тяжелое инфекционное заболевание, которое каждый человек переносит по-разному, в том числе возможна и тяжелая форма. А прививка поможет защитить человека от него. Вакцина работает так, что после укола через пару недель начинают вырабатываться антитела, которые в течение года при столкновении с инфекцией будут ей противостоять. Не откладывайте это на потом. Важно успеть выработать коллективный иммунитет до высокого эпидемиологического периода, до ноября–декабря, когда наблюдается подъем заболеваемости гриппом, — говорит завфилиалом № 4 городской поликлиники № 62 Юлия Воистинных.

Вопрос 2. Есть ли противопоказания к вакцинации?

Практически нет. Главное — быть здоровым в момент прививки, не иметь признаков ОРВИ. Людям с хроническими заболеваниями, если они, конечно, не в острой стадии, делать прививку, наоборот, необходимо, — отмечает Воистинных.

Вопрос 3. Какие-то документы взять с собой?

Вам понадобятся только паспорт РФ и письменное согласие, которое оформляется на месте.

Вопрос 4. Что нельзя делать после прививки?

В первые три дня лучше ограничить физические нагрузки и занятия спортом, не тереть место укола мочалкой и не посещать баню и сауну, — уточняет врач.

Вопрос 5. Сколько времени должно пройти между прививками от ковида и гриппа?

В разных странах проводят исследования, у нас в России действует именно это правило — месяц перерыва между прививками от гриппа и коронавируса. Те, кто переболел или привился больше чем месяц назад, могут вакцинироваться от гриппа без этого интервала, — поясняет руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.