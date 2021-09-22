«Черепахи» для милиционеров искоростные трамваи: Главархив рассказал, как развивался столичный транспорт в 1926 году

Движение транспорта на площади Мясницкие ворота до строительства станции метро. Автор неизвестен. Москва, конец 1920-х –начало 1930-х гг. / Фото: Главархив

В 20-х годах прошлого века в Москве еще не было метро, но наземный транспорт развивался очень стремительно. Автомобили, трамваи и автобусы соседствовали с еще встречающимся гужевым транспортом. Материалы о том, как регулировали уличное движение и какие нововведения появились в сфере транспорта, сохранились в Главархиве Москвы.

Увеличение транспортного потока привело к вопросу регуляции движения. Например, в связи с этим в 1926 году прошел эксперимент: в Москве у Мясницких и Сретенских ворот поставили 2 сигнальные вышки для милиционеров. Служитель правопорядка, находясь на такой вышке, с помощью электрической кнопки подавал сигналы извозчикам и водителям: красный с надписью «стой» и зеленый с надписью «вперед».

В высоту вышка была 3 сажени (чуть больше 5 метров), наверху располагался застекленный фонарь — именно здесь и находился милиционер. На Мясницкой улице благодаря электрическому оборудованию можно было управлять движением сразу на шести перекрестных направлениях. Предполагалось, что если эксперимент пройдет успешно, такие сигнализационные вышки появятся и на других улицах Москвы.

Появились для милиционеров, дежуривших на перекрестках,и специальные светящиеся островки — «черепахи», которые позволяли легко следить за движением в ночное время. Первую «черепаху» построили на углу Петровки и Кузнецкого моста.

Еще одним новшеством в регуляции транспортного движения стали семафоры, пришедшие на смену жезлам милиционеров. Дело в том, что сигналы жезлов было часто не видно при большом потоке транспорта, от чего страдали водители и пассажиры. Первые семафоры появились в городе на углу Кузнецкого моста и Петровки, а также на углу Никольской и Третьяковского проезда. Семафоры оказались удобными и вскоре были установлены на других оживленных участках.

Нововведения ждали и трамваи, которые к тому времени ходили по улицам Москвы уже более 25 лет — с 1899 года. В сентябре 1926 года было решено пустить трамваи не с правой стороны, как обычно, а с левой. Это помогло пассажирам видеть встречный поток, а также позволяло обходить вагон спереди при переходе улицы.

Ждали трамваи в 1926 году и новые вагоны от Коломенского завода. Их собирались сделать вместительнее на 50 процентов, а также быстрее — трамвай должен был развивать скорость до 45 км в час. Планировалось, что данные вагоны будут использоваться лишь на загородных линиях, так как их скорость для безопасносного перемещения в городе была великовата.