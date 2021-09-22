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Штрафы за нарушения на стройплощадках превысили полмиллиарда рублей

Василиса Чернявская 

Общество
Штрафы за нарушения на стройплощадках превысили полмиллиарда рублей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

22 сентября, в среду, Мосгосстройнадзор отчитался о проверках на столичных стройплощадках.

Сейчас под надзором комитета находится порядка двух тысяч строящихся объектов недвижимости. Среди них здания международного делового центра «Москва-Сити», Центр самбо и бокса в Лужниках, павильон «Ластоногие» и новый вход для Московского зоопарка, застройка территории ЗИЛа, неонатальный корпус на территории роддома № 4, а также дома по программе реновации, объекты метро, дорожно-мостового строительства и железнодорожной инфраструктуры.

За восемь месяцев текущего года специалисты Мосгосстройнадзора провели свыше 6,2 тысячи проверок. В числе самых распространенных нарушений, которых насчитывается 26,6 тысячи: качество работ и содержание стройплощадок. Остальные нарушения связаны с отсутствием исполнительной документации, отступлением от проектных решений, нарушением требований пожарной безопасности, экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

К настоящему моменту большая часть нарушений устранена. В бюджет города поступило 543 миллиона рублей административных штрафов.

— С 1 июля изменился срок проведения проверок, — напомнил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. — Если прежде они составляли 20 рабочих дней, то теперь будут длиться не более десяти — это требование уже сейчас выполняется на ряде объектов. Кроме того, для части снижения административного давления на бизнес в ходе строительного надзора введена система оценки и управления рисками причинения ущерба охраняемым законом ценностям.

По его словам, меры административного характера достаточно суровы и должны стимулировать добросовестность участников строительства. В Мосгосстройнадзоре напоминают: все выездные проверки проходят в соответствии с утвержденным графиком.

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