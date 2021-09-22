Добровольцам стало гораздо просторнее

Сотрудник отдела по работе с волонтерами Наталья Кузнецова во входной зоне нового здания ресурсного центра «Мосволотер». Позади нее — сотрудник Иван Лапин, который встречает гостей и помогает им сориентироваться / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

У ресурсного центра «Мосволонтер» появился собственный дом добрых дел. На днях сотрудники завершили переезд, «Вечерняя Москва» побывала в новом здании.

В самом центре Москвы, на Ленинградском проспекте, буквально в пяти минутах от станции метро «Белорусская», расположился молодежный волонтерский центр. В здании площадью более одной тысячи квадратных метров теперь работает ресурсный центр «Мосволонтер».

Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова отметила, что сегодня волонтерское сообщество столицы объединяет более 637 тысяч неравнодушных москвичей. И такое просторное помещение — большой подарок от города.

— Здесь каждый сможет найти поддержку и команду для реализации своих самых смелых и полезных идей, получить необходимые знания и включиться в мир добровольчества. Здесь проводятся неформальные встречи, круглые столы, семинары, мастер-классы и другие активности, — рассказала она.

На первом этаже гостей встречает приветливый сотрудник Иван Лапин. Он помогает сориентироваться, направляет пришедших на мероприятие волонтеров и других посетителей. Тут же можно получить личную книжку волонтера.

— Это документ, в котором официально учитывается активность человека на волонтерских мероприятиях. Потом его можно показать при поступлении в вуз или приложить к портфолио при устройстве на работу, — пояснила сотрудник отдела по работе с волонтерами Наталья Кузнецова. — В 2021 году мы выдали уже более 5,4 тысячи таких книжек.

Здание «Мосволонтера» — настоящий дом добрых дел. Здесь не только проходят мероприятия, обучение и встречи, для которых, к слову, теперь появилось сразу два больших помещения. Прямо тут можно сделать мир вокруг лучше: принести корм для животных, школьные принадлежности, оставить бумагу на переработку, батарейки и крышечки. Все это потом передают в некоммерческие организации столицы.

Волонтеры также отмечают близость здания к метро. Добраться до адреса — Ленинградский проспект, 5, строение 1 — от метро «Белорусская» можно за считаные минуты. А это очень удобно для людей, которые приезжают из разных точек города.

Помимо расширения возможностей для добровольцев, значительно повысился комфорт, а значит, и продуктивность для самих сотрудников ресурсного центра. На втором и третьем этажах теперь у них просторные современные кабинеты, оборудованные всем необходимым.

КСТАТИ

С начала года волонтеры Москвы посвятили помощи городу около 86 тысяч часов, свыше 13 тысяч человек поддержали около 80 мероприятий. Они помогали во время городских праздников и мероприятий, на спортивных и благотворительных акциях, заботились о сохранении исторических и культурных ценностей.

Всего за семь лет работы «Мосволонтера» добровольцы смогли принять участие более чем в 800 мероприятиях. Среди них чемпионат мира по футболу 2018 года, открытие парка «Зарядье», День города и другие.