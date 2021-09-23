Главная награда — уважение читателей

Победители конкурса «Ревизор» в номинации «Профессионал года» Владимир Кашин и Александра Шипетина держат в руках свои награды — памятный диплом и статуэтку «Ревизора» / Фото: Редакция журнала «Книжная индустрия»

В минувшую среду, 22 сентября, состоялось одно из ключевых событий книжной отрасли страны — награждение победителей конкурса «Ревизор».

В этом году конкурс профессионального мастерства «Ревизор» отмечает свой юбилей — 10 лет. За это время организаторам удалось не только поспособствовать развитию российской книжной индустрии, но и дать возможность ее представителям рассказать о своих инновационных идеях и получить поддержку экспертов. По традиции награждение победителей прошло в Культурном центре «Март» и объединило на своей площадке профессионалов из 30 регионов страны — от Москвы до Владивостока. Благодаря широкому развитию географии «Ревизора» поучаствовать в конкурсе смогли не только крупные издательства, но и книжные магазины из небольших городов и поселений страны.

— «Ревизор» многое сделал для открытости книжного рынка, предложил максимально объективные критерии для оценки номинантов. Приятно, что на сегодня конкурс собрал лучшие практики по продвижению книг и чтения во всероссийском масштабе, — отметила главный редактор журнала «Книжная индустрия» Светлана Зорина.

Церемония награждения победителей прошла в форме театрализованного представления, где на сцену вышел «автор» одноименного произведения — Николай Васильевич Гоголь, роль которого исполнил писатель Владислав Отрошенко.

Кстати, по словам организаторов мероприятия, название конкурса «Ревизор» имеет несколько смыслов. В первую очередь это ревизия дел в книжной отрасли. А во-вторых, это идея объединения профессионалов с самыми разными жизненными взглядами, при этом обладающих большой любовью к русской литературе.

— Гоголь дружил с людьми совершенно разными для своей эпохи. Но писатель смог не только примирить их, но и собрать воедино в качестве силового поля российской литературы. Такую же идею и несет конкурс, — подчеркнул Владислав Отрошенко.

Всего «Ревизор» представил 14 конкурсных номинаций, среди которых «Герой нашего времени», «Книжный магазин года», «Инновационный книжный проект», «Событие года» и другие.

Одним из «Профессионалов года» стала Александра Шипетина — директор редакции художественной литературы издательства «Эксмо». За год она реализовала несколько проектов. Например, запустила серию книг, которые погружают читателя в мир произведения с помощью дополнительных материалов внутри каждого экземпляра.

— «Ревизор» — это издательский «Оскар», одна из наивысших профессиональных наград. Сейчас перед нами открылось много перспектив, однако самая важная — двигаться только вперед, — добавила Шипетина.

Организаторы конкурса: журнал «Книжная индустрия», Российский книжный союз, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Генеральная дирекция Международных книжных выставок и ярмарок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Пуля, Врио директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии:

— «Ревизор» — это, пожалуй, единственный конкурс, который объединяет в своих номинациях практически всех участников большой книжной отрасли. Он призван содействовать развитию книжного дела, осознанию значимости роли книги и чтения в российском обществе. Каждый год мы видим яркие и интересные проекты участников.