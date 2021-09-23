Школьное меню составлено по всем правилам

Учительница школы № 609 Л. Бухаркина со своими учениками / Фото: Н. Максимов / Главархив Москвы

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Школьные обеды, тепло в домах и обучение творческой молодежи — вопросы, которые поднимали городские власти в разные годы.

Здоровое питание

«Горячие завтраки получают свыше 200 тысяч школьников столицы. Меню стало более разнообразным. И все же, обсуждая этот вопрос, исполком Моссовета отметил крупные упущения в общественном питании учащихся. Столовые в школах размещены в неприспособленных помещениях.

В некоторых учебных заведениях они вовсе отсутствуют. В школьные буфеты завозят мало молока и кефира в мелкой расфасовке. Нет в продаже сосисок и сарделек весом 35 граммов, сырков весом 50 граммов и т.д. Исполком Моссовета постановил: добиться, чтобы буфеты или столовые были во всех школах города».

20 сентября 1960 года

В наши дни столовые есть во всех московских школах. Ученикам начальных классов полагаются бесплатные завтраки. Детей льготных категорий бесплатно кормят и обедами.

Меню в школах обновляют каждый год с учетом санитарных правил и норм. Так, в этом учебном году сосисок не будет. Вместо них школьники могут выбрать биточки или котлеты.

21 сентября 2021 года

Тепло в доме

«По постановлению президиума Моссовета, отопительный сезон в Москве начинается с 15 октября. Больницы, школы, детские сады, ясли, рабочие общежития и жилые дома разрешено отапливать, если в этом будет необходимость, с 1 октября.

Управдомы и коменданты должны учитывать, что нормальная внутрикомнатная температура в жилых помещениях установлена в 18 градусов по Цельсию».

28 сентября 1939 года

В этом году отопительный сезон стартовал 13 сентября. По распоряжению мэра Москвы, тепло в дома должно было прийти в течение пяти дней. А необходимые проверки завершили еще к началу осени.

— Все тепловые сети подготовлены должным образом, — доложил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

17 сентября 2021 года

Театр и кино

«В Московском театрально-художественном училище в этом году впервые открылось вечернее отделение. Девяносто учащихся — работников художественно-постановочных цехов московских театров — получат среднее специальное образование без отрыва от производства».

1 сентября 1960 года

С этого года в столице будут готовить специалистов в области кинопроизводства со знанием английского языка. Так они смогут работать с зарубежными студиями, снимающими фильмы в Москве.

Англоязычных вторых режиссеров, осветителей, гаферов, механиков и ассистентов оператора будет выпускать киноколледж № 40. Программа среднего профессионального и допобразования составлена совместно с Москино.

1 сентября 2021 года