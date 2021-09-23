Студенческие годы морской волчицы

Фото: Из личного архива Ангелины Антоновой

За последние три года курсант-судоводитель Ангелина Антонова провела на корабле 12 месяцев. Девушка рассказала «Вечерней Москве», как она умудряется сочетать свою любовь к столице и к морю.

Сейчас я учусь на четвертом курсе в Московской академии водного транспорта. В конце августа вернулась в город после летней практики. Она проходила на судне, которое называется «Навис-2». Мы ходили в Азовском, Черном, Мраморном, Адриатическом, Ионическом, Эгейском, Тирренском и Средиземном морях. Были в Италии, Африке, Румынии, Греции. Я прожила на судне три с половиной месяца.

Там я стояла на вахте со старшим помощником капитана. Говоря простыми словами, училась соблюдать правила «морского» движения: следить с помощью техсредств за обстановкой, правильно расходиться с другими судами, вести переговоры, говорить с береговыми станциями.

В порту, где производятся погрузка и разгрузка, училась управлять действиями палубной команды.

Во время первой практики я ничего не понимала. Смотрела на пульт управления судном и думала, «что там за кнопочки». Меня пугало их обилие. Сейчас я «выросла» и уже понимаю, как работает каждый прибор.

Самые интересные эпизоды на судне — это авральные работы. Времени дают в обрез. За сутки надо сделать невероятное. За работу принимается вся команда, кроме капитана и повара. В такие моменты все действуют вместе, чувствуешь, что вы большая морская семья.

Обычно на корабле мне всего хватает. Иногда только заканчиваются персики. Для меня это единственная трагедия. Еще в море нет связи. Но мне это даже нравится. Находится свободное время на книги и разговоры о работе. Мужчины на корабле часто скучают по семьям. Особенно те, у которых есть дочери. У женщин это не так. Со мной работала женщина-повар. Она часто выходила вечером на корму, садилась на стульчик и говорила мне: «Ангелина, ты понимаешь, какая у нас прекрасная работа?»

Работа действительно волшебная. Я ее обожаю. Она для меня и отдых, и главное увлечение.

Хотя поступила в вуз я случайно. После кадетского корпуса пыталась попасть в десантное училище, но получила травму. На гражданке я себя никем не видела, но в военкомате предложили этот вариант.

Многие знакомые говорили, что Москва — это город для работы. Но мне нравится здесь жить. Это удивительный город. Он делит людей по группам, но при этом создает какой-то общий ритм жизни. Даже поездка в метро — это движение в общем потоке: он завораживает, в него хочется влиться, стать его частью.

Единственные два места, рядом с которыми я стараюсь не бывать, — это «Москва-Сити» и Красная площадь. Мне нравится, когда людей много. Однако тяжело, когда все они стоят и фотографируются на твоем фоне.

Зато в центре приятно сесть на теплоход и увидеть Москву в более спокойной обстановке, смотришь и думаешь: не может быть города красивее.

СПРАВКА

Основная задача специалиста, который отучился по направлению «судовождение», — управлять движением судна, в том числе при спасательных операциях, при постановке транспорта на якорь и швартовке.

Судоводители несут ходовую и стояночную вахты, умеют ориентироваться с помощью навигационных карт и специальных приборов, проверять техническое состояние корабля, отвечают за безопасность команды. Девушки мало интересуются этой специальностью. Впрочем, их вообще довольно редко можно увидеть на флоте.