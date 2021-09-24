Как подготовить цветы к зиме: практические советы для дачников

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Цветы — украшение сада. Даже если дачный участок не располагает большими размерами, на нем обязательно найдется хотя бы одна клумбочка. Многолетние растения предпочитают многие. Своей красотой пионы, георгины, флоксы, гортензии, гладиолусы пленили садоводов давно. Однако, чтобы растения радовали пышным цветением, их надо правильно отправить в зимнюю спячку. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у экспертов, как именно это сделать.

Гортензия

Гортензию по праву многие считают наравне с розой королевой сада. Потрясающие по красоте кусты не только радуют разноцветными пышными «шапками», но и по желанию счастливого обладателя готовы менять цветовую палитру. Чтобы все это великолепие сохранить, опытные садоводы рекомендуют подойти к осенним процедурам особенно внимательно.

На подмосковных участках часто можно встретить два вида гортензии: древовидные и метельчатые. С первыми, как правило, проблем даже у неопытных садоводов не бывает, отмечает агроном Ирина Присяжнюк. Эти растения неприхотливые. Обрезать их не следует. Нужно лишь удалить соцветия и хорошо пролить при длительной сухой погоде. В нынешних погодных условиях последнее не требуется.

— Метельчатые гортензии на зиму желательно подготовить основательно. На первом этапе обрезают высохшие соцветия и тонкие стебли. Оставшиеся кусты фиксируют веревкой и в зависимости от их высоты либо подвязывают к приствольному колу, либо пригибают к земле. И тот, и другой способы уберегут ветви растения от возможных поломок, — говорит эксперт.

Землю у основания растения следует укрыть толстым слоем компоста, плодородной почвы или торфа. Если зима ожидается холодной, то куст дополнительно оборачивают укрывным материалом. Впрочем, отмечает агроном, гортензии к прению не склонны, что дает садоводам возможность дополнительно утеплить ее, не ориентируясь на прогнозы погоды.

Пионы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Не менее тщательной подготовки к зиме требуют и пионы. Эксперт выделила два важных этапа, которые должен пройти цветок перед тем, как уйти в «спячку». Первый из них — обрезка. От земли следует оставлять стебель не более 5–7 сантиметров. Более длинные побеги будут гнить, заражая болезнями новые почки. Аккуратно следует очистить прикорневую площадь от сорняков и опавших листьев и приступить к следующему этапу — удобрению. В качестве питательных веществ пион «с радостью» примет золу, костную муку или специальную комплексную подкормку. Удобрения не только помогут корням растения восстановить силы после летнего сезона, но и набрать новые здоровые почки для пышного цветения летом.

— Укрывать пионы специальным материалом в Подмосковье нет необходимости. Можно лишь слегка присыпать срезанные стебли плодородной почвой, — отметила Присяжнюк.

Флоксы

Фото: Елена Горбачева / Вечерняя Москва

В конце сентября наступает время подготовки к зиме флоксов. Растения обрезают, оставляя над землей минимальную длину ствола. В данном случае, подчеркнула эксперт, чем меньше, тем лучше.

— Флокс является тем растением, которое с радостью используют всевозможные жучки для зимовки. Чем меньше площади вы им оставите, тем хуже им будет. Поэтому срезают растение практически до земли. Все срезанное сжигают, а место, где остался зимовать цветок, обрабатывают противогрибковыми препаратами: бордоской жидкостью, медным или железным купоросом, — говорит эксперт.

Перед укрытием растение следует «подкормить». Для этих целей используют золу и суперфосфат. Почву вокруг цветка мульчируют перегноем или компостом, а затем накрывают специальным материалом, хорошо пропускающим воздух.

Гладиолусы и георгины

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В конце сентября — середине октября приходит время готовить к зиме георгины и гладиолусы. Садоводам следует дождаться сухой погоды, которая задержится в регионе. Желательно, чтобы почва основательно просохла. Луковицы гладиолусов и клубни георгинов выкапывают и оставляют в хорошо проветриваемом помещении.

— Луковицы гладиолусов можно промыть, убрав с них все лишнее: повреждения и признаки гниения. Корешки срезать нельзя, — подчеркнула эксперт.

Подсушенные луковицы и клубни избавляют от лишних стеблей. Очищенные от земли клубни георгинов помещают в картонные коробки, пересыпая их опилками. Коробки хранят в хорошо проветриваемом прохладном помещении.

У луковиц гладиолусов аккуратно отделяют «деток», хранить которые следует отдельно от «взрослых особей». Как и клубни георгинов луковицы сберегают в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Присяжнюк добавила, что уберечь луковицы от вредителей поможет чеснок, который в целях профилактики следует положить в разрезанном состоянии в коробку с ними.