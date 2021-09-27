Турция — это цитрусовый рай для туристов

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Кто хоть раз побывал в Турции, знает: эта страна очень гостеприимна. Ухоженные курорты, великая культура и наследие древних цивилизаций, разнообразная природа, а также многочисленные архитектурные памятники прошлого — все это манит и привлекает туристов со всего света. А еще Турция — это настоящий цитрусовый рай.

Давно собирался ехать в Турцию на отдых. Ненадолго. Хоть на неделю. По туристической путевке. Но удача сама прибилась к рукам — нежданно-негаданно турецкие коллеги пригласили в гости. И очень даже кстати. Чемодан был собран, поэтому согласился не раздумывая. И не пожалел. На этот раз мне удалось побывать в необычной Турции. Время я там провел восхитительно и незабываемо. Такую Турцию стоить увидеть!

Первым мы посетили город Адану. Он находится на юге страны. Это современное поселение с древней и богатой историей, которая насчитывает несколько тысячелетий.

Именно здесь — одно из самых теплых и плодородных мест Турции, идеально подходящее для выращивания фруктов. Климат Аданы идеально подходит для выращивания цитрусовых. Огромные просторные сады апельсинов, лимонов, мандаринов и грейпфрутов растянулись до самого горизонта. Они поражают своей ухоженностью и масштабами. Турецкие фермеры трепетно относятся к цитрусовым садам. Чтобы плоды получились вкусными и сочными, растениям нужны постоянное внимание и тщательный уход. Все деревья обрабатываются натуральными удобрениями, соблюдается строгий контроль за созреванием фруктов, а также организована современная система полива, чтобы деревья не высохли под палящим солнцем.

Адана — одно из самых теплых и плодородных мест Турции, идеально подходящее для выращивания фруктов / Фото: Предоставлено UCOM Global

Молодые растения начинают плодоносить лишь на четвертый–пятый год. Сбор турецких цитрусовых начинается в последнюю неделю августа и продолжается до начала апреля. Чтобы плоды хранились долго, их собирают лишь в сухую погоду и исключительно вручную. Основная часть собранного урожая идет на экспорт в Россию.

— Турция расположена по соседству с Россией, и наши цитрусовые поступают на российский рынок, не теряя свежести и вкусовых качеств. Мы прилагаем все усилия, чтобы россияне получали только самые вкусные, свежие и полезные цитрусовые, — рассказал председатель отраслевого совета ассоциаций экспортеров свежих фруктов и овощей Турции Али Кавак.

— Существует прочная связь между российским потребителем и турецкими экспортерами. Нам удалось достичь успеха на российском рынке благодаря высокому качеству нашей продукции и современному производству. Мы можем поставлять в Россию нужные объемы цитрусовых на постоянной основе, — добавляет председатель Средиземноморского союза экспортеров фруктов и овощей Турции Неждат Син.

Турецкие цитрусовые не только вкусны, но и полезны, их также добавляют во многие блюда. Апельсины, например, содержат витамины P, A, C, D и B, а также кальций, фосфор, железо, натрий, магний и белок. Турецкие цитрусовые — кладезь полезных веществ, естественный источник витаминов и здоровья.

Вторым турецким регионом, который мы посетили, была провинция Хатай. Центром провинции является город Антакья. Она — столица античной архитектуры.

К примеру, отель-музей Антакья расположен прямо над античными руинами. Их возраст составляет более 2300 лет. Строительство отеля началось в 2009 году, однако когда на месте стройки нашли остатки древнего города Антиохия, работы приостановили. Раскопки стали крупнейшим археологическим проектом в Турции с 1930-х годов. Команда из 35 археологов и пяти реставраторов круглосуточно работала на месте с мая по декабрь 2010 года. Отель стал очень популярным у туристов, едут смотреть на него из всех регионов Турции, а посещение музея, который находится на цокольном этаже отеля, стало для многих традицией.

Отель-музей Антакья расположен прямо над античными руинами / Фото: Предоставлено UCOM Global

В Антакье также находится Археологический музей. В его коллекции имеются найденные в окрестностях римские мозаики, которые считаются одними из лучших в мире. Сохранившиеся в отличном состоянии, они занимают четыре первых зала музея и поражают своей красотой.

Еще одна достопримечательность находится на северо-востоке Антакьи. Это грот Святого Петра, знаменитая пещерная церковь, в которой святой Петр читал проповеди и молился с первыми христианами Антиохии. Ежегодно 29 июня здесь собираются тысячи паломников на богослужение в память о святом апостоле Петре.

И, наконец, о гастрономических особенностях Турции. Каждый регион страны имеет свою самобытную кухню, которая вобрала в себя ценности прошлых цивилизаций и традиции разных этнических групп.

Королем мясных блюд Турции можно назвать кебаб / Фото: Предоставлено UCOM Global

Перед подачей основных блюд во многих ресторанах ставят перед гостями мезе, состоящее из разных закусок, свежих овощей и соусов. Наиболее популярными здесь считаются мясные блюда, королем которых можно назвать кебаб. В Турции насчитывается более десятка разных видов кебаба, причем их рецептура отличается в зависимости от региона. Каждому, кто побывает в Турции, обязательно стоит отведать кофе по-турецки, чай из маленьких стаканчиков, необычный сладкий горячий десерт из мягкого сыра кюнефе и турецкие цитрусовые.