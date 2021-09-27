Столица решила строить целые города развлечений

Жительница Подмосковья Елена Меркулова вместе с дочерью Анастасией приехали в один из крупных столичных парков развлечений, чтобы прокатиться на аттракционе «Город обезьян» / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Москвичи выбирают лучший парк для семейного отдыха. Один из самых интересных вариантов — парк с аттракционами. Что может предложить столица горожанам, выяснила «Вечерняя Москва».

Аттракционная индустрия в Москве развивается точечно, но при этом стремительно. Об этом рассказал вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов.

— Самый крупный в Европе крытый парк аттракционов «Остров Мечты» открылся в начале пандемии, но отлично выдержал испытание коронавирусом, — рассуждает Игорь Михайлович. — Несмотря на отсутствие внешнего туризма, число посетителей здесь растет.

Как пояснил эксперт, владельцы парка пошли на эксперимент: они ввели отдельный билет для тех, кто хочет просто погулять по парку. А если он решит прокатиться на конкретном аттракционе, то купит отдельный билет.

— Это очень удобно для родителей, многие из которых привели кататься детей, но сами к этому не готовы, — пояснил Игорь Родионов.

Еще один парк, который стремительно развивается, — «Сказка», что в Крылатском. Здесь установили колесо обозрения, открыли динопарк — с муляжами динозавров, а также дом ужасов и виртуальные аттракционы. По явился здесь и парк «Хаски-ленд», где можно гулять с красивыми собаками, а зимой даже на них кататься! Третий крупный проект — «Парк будущего» на ВДНХ. Увы, он буксует — очень помешала пандемия.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

— Здесь тоже планировалось открыть множество аттракционов и даже канатную дорогу, которая идет над выставкой. Ее даже почти построили, но так и не запустили. Сейчас тут возводится огромное колесо обозрения — самое большое в Европе. Его обещали запустить уже осенью, но, думаю, в лучшем случае это случится в следующем году, — рассказывает Игорь Родионов.

По словам эксперта, «островки развлечений» в виде аттракционов сейчас есть во многих парках: «Сокольниках», Измайловском, Парке Горького, «Кузьминках», но нового интересного оборудования пока нигде нет.

— Достаточно сказать, что в Москве до сих пор нет ни одного экстремального аттракциона — например, по-настоящему крутой американской горки. Есть только их «семейный» вариант — не самый страшный, — пояснил Игорь Родионов.

Урбанист Григорий Мельник пояснил, что Москва решила пойти по пути крупнейших городов мира, где аттракционы стараются концентрировать в одном месте, строя Диснейленды и другие большие парки развлечений.

— По сути, эти парки — места привлечения туристов. Их обслуживают известные операторы. Оборудование — современное и лицензированное, персонал — специально обученный, вероятность разного рода ЧП крайне низка, — пояснил эксперт. — В Москве же много лет существовала практика, когда аттракционы эксплуатировали разного рода малые предприятия, нанимавшие за копейки мигрантов в качестве обслуживающего персонала. Итог — постоянные аварии из-за нарушения техники безопасности.

Город от этой практики решил отказаться, и, на мой взгляд, это верное решение. Уж лучше иметь дело с несколькими крупными игроками, чем пытаться контролировать сотни старых, советских времен, аттракциончиков по всему городу.

СПРАВКА

Согласно порталу Открытых данных правительства Москвы, сейчас в городе насчитывается 219 аттракционов, расположенных к парках. Большая часть оборудования — простейшие карусели вроде «Корабля на волнах» и «Гусеницы». Оборудование в основном старое советское и итальянское. Италия — лидер по производству аттракционов.