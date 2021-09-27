Хороший кефир — только свежий

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Москвичи выбирают лучших, на их взгляд, производителей кефира.

Пока явных лидеров — три. Это группа компаний «Ренна», «Вимм-Билль-Данн» и «Избенка» («ВкусВилл»). Впрочем, конкуренция на рынке производителей кефира очень высокая.

— Я бы советовала выбирать продукт с наименьшим сроком хранения, — рассуждает диетолог Елена Соломатина. — Дело в том, что этот продукт скоропортящийся. И если он может храниться, скажем, три недели, то, по всей видимости, полезных бактерий там остается минимум.

Второй совет — выбирать по возможности кефир жирностью в 1 процент — в нем меньше калорий. А вот обезжиренный лучше не брать: в нем мало витаминов, потому что многие из этих полезных веществ жирорастворимые. Нет жира — нет витаминов.

Как пояснила эксперт, стакан кефира можно и даже нужно употреблять каждый день. Плюс — если вы решили устроить разгрузочный день, можно выпивать и целый литр кефира, разделив его на несколько приемов. Такие дни очень полезно устраивать после обильных застолий, особенно если вы съели много шашлыков: это очень тяжелая и не самая полезная пища, которая долго остается в кишечнике.

— Также можно делать на кефире холодные овощные супы или заливать им ягоды. Разгрузочные дни нужно устраивать не чаще раза в неделю, — пояснила Елена Соломатина. — Кефир не только помогает организму очиститься, но и одновременно повышает иммунитет. Это весьма полезный продукт.