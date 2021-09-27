Макароны оказались ароматными и вкусными, но не все из них полезны

Управляющая одного из столичных магазинов Светлана Шевехова советует покупателям обращать особое внимание на состав макарон / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Росконтроль проверил популярные макароны из твердой пшеницы — «Шебекинские», Gran Mulino, «Дон Макарон Гурман», 3 Glocken GENUSS PUR, «Роллтон» и Pasta Zara.

Такие макароны считаются самыми полезными и качественными.

— Однако в погоне за трендом на правильное питание некоторые производители «маскируют» свою продукцию: пишут на упаковке, что макароны изготовлены из муки твердой пшеницы. Хотя на самом деле это не так, — рассказывает главный специалист экспертного центра Росконтроля Ирина Аркатова.

Как выбрать качественные макароны? Ирина Аркатова советует: обратите внимание на упаковку. Желательно, чтобы там было написано: «Макаронные изделия группы А».

— Они могут быть трех сортов в зависимости от сорта используемого сырья: высшего, первого и второго. И будут отличаться по ряду показателей, в том числе по содержанию золы, — рассказывает эксперт. Чем меньше золы, тем выше сорт. Последний, кстати, изготовитель также указывает на упаковке.

Если же в наименовании макарон группы и сорта нет, обратите внимание на состав. В нем должна быть указана мука из твердых сортов пшеницы либо крупка из твердых сортов пшеницы.

— Если макароны вырабатываются из пшеничной хлебопекарной муки или муки общего назначения из мягкой пшеницы, то они будут относиться к группе В, — рассказывает Ирина Аркатова. — Их сортность тоже зависит от нескольких показателей, в том числе и от зольности. И чем выше сорт муки, тем более тщательно зерно было очищено от оболочек, но тем меньше полезных минеральных веществ, витаминов и клетчатки в нем осталось.

А что же с проверенными макаронами? Как выяснилось, большинство из них рекомендованы к покупке. Лучшие оценки — по 78 баллов — получили «Шебекинские» и Pasta Zara. Они изготовлены только из твердых сортов пшеницы, в них нет вредных примесей и вредителей. Также эксперты отметили хорошие вкусовые качества и аромат. А вот макароны «Дон Макарон Гурман» попали в черный список.

— Продукт не соответствует заявленному наименованию «макаронные изделия группы А», — пояснила Ирина Аркатова. — А еще производитель указал на упаковке, что макаронные изделия изготовлены из твердых сортов пшеницы, но в составе обнаружено не менее 20 процентов муки из мягких сортов пшеницы. Это значит, что продукт менее качественный.

Диетолог Анна Кудрявцева предупредила:

— Любые макароны, сделанные из мягких сортов пшеницы, — потенциально опасный продукт, во всяком случае, если их есть регулярно. Да, их очень быстро готовить — часто достаточно лишь залить водой, да, они быстро усваиваются и дают прилив энергии, но они повышают уровень сахара в крови, что чревато диабетом. Так что лучше макароны из твердой пшеницы.