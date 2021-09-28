Вакцинация против бешенства: специалист столичного Комитета ветеринарии ответил на самые важные вопросы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

28 сентября отмечается Всемирный день борьбы с бешенством. Ветеринары не только лечат питомцев, но и борются с заразными болезнями животных, в том числе опасными и для человека. К числу таких заболеваний относится бешенство. Самым надёжным средством предотвратить распространение бешенства является вакцинация домашних животных. Однако не все владельцы четвероногих друзей осознают важность этой процедуры. На самые популярные вопросы о вакцинации и заболевании ответила начальник отдела карантинных, противоэпизоотических и лечебных мероприятий «Мосветстанции» Оксана Савицкая.

— Надо ли вакцинировать кошку, если она все время дома?

— Вакцинация обязательна как для собак, так и для кошек. Действительно, бешенство передается при непосредственном контакте с больным животным - через слюну при укусе или через слизистые оболочки и поврежденную кожу, на которые каким-то образом попала слюна.На самом деле практика показывает, что никогда нельзя быть уверенным, что ваша кошка избежит взаимодействия с другими питомцами. Например, она может выбежать на лестничную клетку или в подъезд, где встретится с животным. Кроме того, может возникнуть ситуация, когда вам надо срочно уехать и оставить питомца знакомым, у которых есть домашние животные.

— Как часто надо вакцинировать питомца?

— Вакцинация против бешенства проводится раз в год. При этом мы рекомендуем придерживаться графика и приводить животное в период действия предыдущей вакцинации, чтобы своевременно поддержать его иммунитет. Владельцам, которые часто выезжают со своими питомцами, надо учитывать еще один факт - без вакцинации против бешенства они не смогут оформить необходимые для поездок документы.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

— Как болезнь проявляется у животного?

— На самом деле агрессивное поведение – не единственный признак того, что ваше домашнее животное заболело бешенством. Бешенство может характеризоваться любым неадекватным поведением питомца. На начальном этапе у животного могут наблюдаться повышение чувствительности к шуму, свету, прикосновениям, снижение аппетита, нарушение зрения и повышение температуры тела. Самый верный способ - внимательно следить за своим четвероногим другом. В случае любых изменений в его поведении надо показать питомца ветеринарному специалисту.

— Что делать, если мой питомец кого-то покусал?

— Если ваш питомец укусил человека или другое животное, необходимо в течение 12 часов сообщить об этом в ближайшую государственную ветеринарную клинику. Ветеринарные специалисты осмотрят укусившего питомца. Если у владельца есть условия для изолированного содержания, ему вернут животное. Специалисты будут наблюдать за питомцем в течение 14 дней для исключения бешенства. Пострадавший от укуса человек должен оперативно обратиться в медучреждение, где ему обработают раны и сделают прививку.

— Что делать, если моего питомца покусали?

— Нужно оперативно отвести домашнее животное в ветеринарную клинику, где специалист оценит его состояние здоровья. Особенно это касается ситуации, когда вашего питомца покусало дикое или бездомное животное.

Напоминаем, что в Москве домашних животных против бешенства вакцинируют бесплатно. Привести своего питомца на вакцинацию можно в любую государственную клинику столицы. Также в Москве организованы временные прививочные пункты. Узнать о их работе можно на портале mos.ru.