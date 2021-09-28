Эффективным оружием противвируса остается прививка

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Кандидат биологических наук Андрей Матвеев прочитал лекцию о коронавирусе для студентов Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Эксперт разъяснил, почему COVID-19 так быстро распространился по всему миру.

— Это не первая вспышка коронавируса на планете. Они уже случались, но не были так заметны, — отметил ученый. — Однако с того времени мир изменился: мы стали чаще путешествовать, больше людей теперь живет в городах, увеличилось количество социальных контактов.

По мнению ученого, это и привело к тому, что вирус стал общей глобальной проблемой.

Чтобы справиться с ситуацией, в странах ввели различные ограничения. И каждая из них правильна и обоснованна. Социальная дистанция, например, нужна для того, чтобы микрочастицы слюны при кашле и чиханье не распространялись на окружающих.

Андрей Матвеев рассказал и о том, как можно победить пандемию.

— Самое эффективное средство борьбы с COVID-19 — вакцинопрофилактика. Этот подход основан на том, что организм тренируется распознавать вирус на молекулярном уровне. Представьте, что антитело — это полицейский, а вирус — преступник с бородой, — сравнил ученый. — У полицейского есть фото злоумышленника.

Но вот преступник сбрил бороду. Теперь узнать его не так-то просто. Однако если антител много, они справятся. Поэтому важно прививаться от COVID-19. Победить вирус поможет популяционный иммунитет.

Андрей Матвеев сравнил пандемию коронавируса с натуральной оспой, которая бушевала в ХХ веке. Тогда прививали всех поголовно, и болезнь в итоге удалось остановить.