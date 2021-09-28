Драгоценные секунды: как работает московская сеть сосудистых центров

Заместитель директора НИИ имени Склифосовского, руководитель регионального сосудистого центра Константин Попугаев у входа в медицинское учреждение. За семь лет существования этого центра врачи провели уже тысячи уникальных операций по спасению жизни пациентов с инфарктом / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Накануне «Вечерняя Москва» узнала, как в столице оказывают экстренную помощь людям при инфарктах или с подозрением на этот диагноз.

Давящая, жгучая боль за грудиной, которая отдает в левую руку или подбородок. При этом боль никак не связана с процессом дыхания. Такие симптомы могут говорить об инфаркте, и в этом случае медлить нельзя. Нужно сразу вызвать скорую помощь, не пытаться купировать боль таблетками.

В столице с 2013 года работает инфарктная сеть. В нее входят больницы, расположенные по всему городу — так, чтобы из любого района можно было быстро добраться до стационара. Скорая помощь в случае инфаркта или подозрения на него приезжает молниеносно — среднее время прибытия бригады составляет около 10 минут.

В Научно-исследовательском институте имени Склифосовского сосудистый центр открылся в 2014 году. За все время работы медики спасли не одну тысячу жизней, провели сотни сложнейших операций. Только в первом полугодии 2021 года в Склиф поступили 215 пациентов с инфарктом, проведено 176 операций.

— Наша клиника оснащена всем необходимым для оказания помощи людям с инфарктами и инсультами. У нас есть отделение кардиологии и неврологии, три ангиографические установки, — рассказал замдиректора института, руководитель регионального сосудистого центра Константин Попугаев.

О том, что в Склиф везут пациента с инфарктом, врачи больницы узнают заранее благодаря цифровой системе. Медики ждут бригаду скорой во всеоружии. Времени на оформление больного в приемном отделении нет, его сразу на лифте поднимают на 14-й этаж. Куда нужно двигаться, врачам подсказывает навигация — для сосудистого центра разработан отдельный маршрут.

— В зависимости от состояния пациента его везут либо в реанимацию, если состояние очень тяжелое, либо сразу в ангиографическую операционную, — отметил врач.

По словам Константина Попугаева, при сосудистой катастрофе важно как можно скорее выполнить эндоваскулярное вмешательство по восстановлению кровотока, в течение первых 6–8 часов с момента начала развития болезни.

— Пациенту вводят катетер через лучевую артерию на руке или через бедренную артерию, затем специальными приборами диаметром всего несколько миллиметров хирурги проходят к артериям сердца, смотрят, где находится тромб или сужение, — туда устанавливаются стенты, — объяснил Попугаев.

После операции минимум на сутки пациента переводят в отделение реанимации. Там он получает специальные антикоагулянтные препараты. После этого еще несколько дней больной проводит в кардиологии, а затем — выписывается домой. Такая система — отлаженный механизм, который работает без сбоев.

КСТАТИ

Сегодня москвичи смогут сделать кардиограмму в 25 центрах госуслуг, посетить лекцию о здоровом сердце, а самые юные жители столицы — поучаствовать в мастер-классе. Для использования кардиокресла на экране необходимо ввести номер полиса ОМС и следовать простой инструкции. По итогам измерения кардиограмма в виде меддокумента поступит в электронную медкарту. Помимо этого, в сети Instagram @mydocs_mos появятся советы для здоровья сердца.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Токарев, заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы:

— Невозможно представить оказание экстренной медпомощи в Москве без участия инфарктно-инсультной сети. Первые шаги в направлении кардинального улучшения помощи пациентам с острыми нарушениями кровообращения были сделаны почти 10 лет назад.

Результаты превзошли самые смелые прогнозы — в городе улучшилась ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Время от момента вызова скорой до начала оказания помощи сократилось до лучших европейских показателей, так же как и число неблагоприятных исходов.