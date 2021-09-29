Как пережить собеседование, если вы интроверт

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Поиск работы — один из самых непростых этапов в жизни любого человека. Особенно тяжело приходится в это время интровертам, которые обычно избегают нежелательного общения. Однако для успешного трудоустройства способность выстраивать диалог — необходимое качество, позволяющее заполучить желаемую позицию. Как интровертам успешно пройти собеседование, «Вечерней Москве» рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Глобальным заблуждением, по словам эксперта, является утверждение, что интроверты не умеют выстраивать коммуникацию с посторонними.

— Интроверты умеют быть приятными собеседниками. К тому же они очень хорошие слушатели, им свойственна эмпатия. Проблема лишь в том, что они не готовы с каждым встречным вступать в диалог, как это могут делать экстраверты, — пояснил Жавнеров.

Интроверты всегда идут на контакт при нужных им обстоятельствах. Просто они не получают удовольствия от общения, уточнил эксперт.

— Конечно, если конкретный человек в принципе не умеет общаться, причем не по психологическим причинам, а из-за скудного словарного запаса, разумеется, он лишь оттолкнет своей неграмотной речью потенциального работодателя. Следует учитывать, что эрудированность, речевая практика, широкий кругозор и погружение в профессиональную сферу — ключи к успеху. Поверьте, что грамотный человек, будучи даже интровертом, захочет намного больше коммуницировать, чем тот, кто такого же темперамента, но с небольшим запасом знаний и интересов, — отметил Жавнеров.

При приеме нужно быть готовым к устным тестовым заданиям, предупредил психолог.

— Работодатель будет смотреть, насколько вы ориентируетесь в индустрии, как используете профессиональную терминологию, умеете ли решать задачи, смоделированные здесь и сейчас. Готовясь к встрече, вы можете набросать план своих ответов, проговорить их перед зеркалом, чтобы лучше усвоить информацию и сбавить градус напряжения, — посоветовал собеседник «ВМ».

Некоторые фразы, по его словам, можно заучить, чтобы отвечать уверенно. Не лишним будет для интроверта устроить себе небольшое испытание, говорит психолог.

— Выберите пять компаний, где представлена ваша позиция. Цель — не устроиться туда на работу, а просто пройти собеседование. Пусть это будут не самые лучшие фирмы. Главная задача — научиться в общении с начальниками вычленять свои главные ошибки и сильные стороны, чтобы при трудоустройстве в компанию мечты, учитывая прошлый опыт, вы были расслаблены и шли в бой с козырей, — сказал Жавнеров.

По его мнению, такой прием в дальнейшем поможет интроверту раскрыться и показать свои таланты.

— Когда интроверт проходит такой путь, он преодолевает все страхи, психологические барьеры, любую зажатость. Он более свободно и непроизвольно себя ведет. Нет наигранности и желания показаться лучше, чем ты есть. Это очень подкупает потенциального работодателя, — убежден психолог.

Перед собеседованием следует также тщательно изучить историю компании, в которой вы мечтаете работать, побольше узнать о позиции, на которую претендуете, и ознакомиться с ключевыми для фирмы событиями, советует Жавнеров.

— Покажите, что вы ориентируетесь в проектах компании, владеете информацией о ее успешных и неудачных стартапах. Расскажите о том, какие вы внедрили бы нововведения, которые могли бы улучшить работу фирмы, — порекомендовал психолог.

Также эксперт посоветовал не забывать обновлять свое резюме и дополнять портфолио, что увеличивает шансы на отклик работодателя.