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Фестивальные сады бережно сохранят зимой для будущих мероприятий

Василиса Чернявская 

Общество
Фестивальные сады бережно сохранят зимой для будущих мероприятий
Куратор фестиваля городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» Наталья Земская осматривает розы на Манежной площади / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

30 сентября в Москве завершает свою работу фестиваль-конкурс «Цветочный джем». Какая судьба ждет сады, полюбившиеся горожанам, рассказывает ландшафтный дизайнер и куратор события Наталья Земская.

За сохранностью и внешним видом конкурсных садов, созданных в рамках фестиваля, следят опытные садовники и ночные бригады. У каждого своя миссия: заменить засохшие или увядшие растения, вовремя полить цветы, кустарники и деревья. Быстро наступившие холода тоже вносят свои коррективы в уход за садами.

— Мы в самом начале высадили несколько видов растений, которые могут пережить московское ненастье, — говорит Наталья Земская. — Например, хризантемы, которые есть практически в каждом саду, и цветут хорошо, и держат форму, и приспособлены к погодным переменам.

По ее словам, большая часть кустарников и деревьев по-прежнему сохраняют свою форму, а некоторым осень добавила новых красок — оранжевые, желтые и красные листья отлично вписываются в столичные пейзажи. Особые акценты добавляют бересклеты и клены, листва которых так красиво подчеркивает смену сезонов в городе.

А вот более южные жители — розы и гортензии — уже замедлили свое цветение. И хотя они чувствуют себя хорошо, буйного роста от них уже не дождаться. По признанию команды садовников, тяжелее всего с многолетниками — они уже готовы «уходить» в зиму. И только полив не дает растениям впасть в спячку, чтобы те еще порадовали горожан цветами.

Ежедневно команды садовников осматривают фестивальные владения «Цветочного джема». Только в центре города за состоянием площадок следят четыре специалиста.

— Мы заранее получаем прогноз погоды, смотрим карты осадков, отслеживаем, чтобы растения не пересохли или, наоборот, их не залили. Это происходит по ночам, — говорит куратор фестиваля. — А днем садовники составляют свои рекомендации по поливу, а также убирают засохшие или сломанные растения, смотрят за состоянием их здоровья.

На такие, кстати, приходится от 10 до 15 процентов всех цветов и кустарников. Посетители, желая сфотографироваться, могут поломать растения.

Фестиваль-конкурс «Цветочный джем» попрощается с москвичами 1 октября. Однако растения с конкурсных садов еще послужат городу. Декоративные конструкции разберут, их отвезут на специальные склады, чтобы в последующие годы использовать повторно. Кроме того, столичные власти заранее готовят площадки, на которых смогут прижиться и перенести зиму все растения. Их большая часть на следующий год обретет свое постоянное место жительство в парках или на фестивальных площадках, озеленением которых займутся специалисты уже с весны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый замруководителя аппарата мэра И Правительства Москвы, министр столичного Правительства, глава Департамента торговли и услуг Города:

— Сады фестиваля ландшафтного дизайна «Цветочный джем» радуют москвичей и туристов целый месяц — с 1 сентября и до 1 октября. Оставаться нарядными в любую погоду им помогает команда профессиональных садовников. С фестивалем мы расстаемся до следующего года. В нем приняли участие в нынешнем сезоне российские специалисты. Их иностранные коллеги следили за программой события в онлайн-режиме. Мы рады, что к Москве так высок интерес за рубежом.

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