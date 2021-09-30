Фестивальные сады бережно сохранят зимой для будущих мероприятий

Куратор фестиваля городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» Наталья Земская осматривает розы на Манежной площади / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

30 сентября в Москве завершает свою работу фестиваль-конкурс «Цветочный джем». Какая судьба ждет сады, полюбившиеся горожанам, рассказывает ландшафтный дизайнер и куратор события Наталья Земская.

За сохранностью и внешним видом конкурсных садов, созданных в рамках фестиваля, следят опытные садовники и ночные бригады. У каждого своя миссия: заменить засохшие или увядшие растения, вовремя полить цветы, кустарники и деревья. Быстро наступившие холода тоже вносят свои коррективы в уход за садами.

— Мы в самом начале высадили несколько видов растений, которые могут пережить московское ненастье, — говорит Наталья Земская. — Например, хризантемы, которые есть практически в каждом саду, и цветут хорошо, и держат форму, и приспособлены к погодным переменам.

По ее словам, большая часть кустарников и деревьев по-прежнему сохраняют свою форму, а некоторым осень добавила новых красок — оранжевые, желтые и красные листья отлично вписываются в столичные пейзажи. Особые акценты добавляют бересклеты и клены, листва которых так красиво подчеркивает смену сезонов в городе.

А вот более южные жители — розы и гортензии — уже замедлили свое цветение. И хотя они чувствуют себя хорошо, буйного роста от них уже не дождаться. По признанию команды садовников, тяжелее всего с многолетниками — они уже готовы «уходить» в зиму. И только полив не дает растениям впасть в спячку, чтобы те еще порадовали горожан цветами.

Ежедневно команды садовников осматривают фестивальные владения «Цветочного джема». Только в центре города за состоянием площадок следят четыре специалиста.

— Мы заранее получаем прогноз погоды, смотрим карты осадков, отслеживаем, чтобы растения не пересохли или, наоборот, их не залили. Это происходит по ночам, — говорит куратор фестиваля. — А днем садовники составляют свои рекомендации по поливу, а также убирают засохшие или сломанные растения, смотрят за состоянием их здоровья.

На такие, кстати, приходится от 10 до 15 процентов всех цветов и кустарников. Посетители, желая сфотографироваться, могут поломать растения.

Фестиваль-конкурс «Цветочный джем» попрощается с москвичами 1 октября. Однако растения с конкурсных садов еще послужат городу. Декоративные конструкции разберут, их отвезут на специальные склады, чтобы в последующие годы использовать повторно. Кроме того, столичные власти заранее готовят площадки, на которых смогут прижиться и перенести зиму все растения. Их большая часть на следующий год обретет свое постоянное место жительство в парках или на фестивальных площадках, озеленением которых займутся специалисты уже с весны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый замруководителя аппарата мэра И Правительства Москвы, министр столичного Правительства, глава Департамента торговли и услуг Города:

— Сады фестиваля ландшафтного дизайна «Цветочный джем» радуют москвичей и туристов целый месяц — с 1 сентября и до 1 октября. Оставаться нарядными в любую погоду им помогает команда профессиональных садовников. С фестивалем мы расстаемся до следующего года. В нем приняли участие в нынешнем сезоне российские специалисты. Их иностранные коллеги следили за программой события в онлайн-режиме. Мы рады, что к Москве так высок интерес за рубежом.