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Представители рабочих специальностей продемонстрировали высокий профессионализм на городском конкурсе

Марьяна Шевцова

Общество
Представители рабочих специальностей продемонстрировали высокий профессионализм на городском конкурсе
Лучший «Культурно-просветительский работник» Вероника Абламская держит в руках статуэтку «Рука с кристаллом», которую вручили всем победителям конкурса «Московские мастера» / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

30 сентября в концертном зале правительства столицы прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров ежегодного конкурса «Московские мастера».

В этом году конкурс «Московские мастера» прошел в 24-й раз. Участники состязались по 38 профессиям в основной и по девяти в отраслевых группах. С учетом предварительных этапов в соревновании приняли участие более десяти тысяч работников, представлявших свыше 1180 организаций города. Если же говорить только о финальных этапах, то в них участвовали 483 человека из более чем 200 организаций.

— Город всегда с особым вниманием относится к профессионалам своего дела, и «Московские мастера» — тому подтверждение, — отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

— Для нас отрадно, что состязание популярно среди самих специалистов, будем и дальше помогать в развитии профессиональных компетенций, — добавила она.

Профессии, представленные на конкурсе, — это самые востребованные специальности в Москве. Водитель автобуса и электробуса, токарь-универсал, фрезеровщик, инженер-электроник, преподаватель в сфере искусства, социальный работник, библиотекарь и многие другие. В номинации «Дежурный по станции метрополитена» лучшей в этом году стала Нелли Хазиева. Девушка более двух лет работает на станции «Беломорская».

— Мне очень нравится моя профессия, возможность быть полезной людям, ведь метро ежедневно пользуются миллионы жителей, — поделилась она.

Конкурсные задания, по словам Нелли, были непростыми.

— Нужно было выполнить комплекс действий при возгорании в тоннеле, — рассказала она. — Например, надеть за минуту специальный защитный костюм, за 15 минут установить заземляющее устройство на контактном рельсе. Было непросто, но я, во-первых, справилась быстрее остальных, а во-вторых, выполнила все правильно.

В номинации «Культурно-просветительский работник» победу одержала Вероника Абламская из Дома культуры «Нагорный».

— Я профессиональный режиссер, в сфере культуры работаю уже более 15 лет, — рассказала она корреспонденту «ВМ».

В студенческие годы Вероника хотела быть актрисой, но, познакомившись поближе с режиссурой, поняла — именно это ее призвание.

— Я получаю огромное удовольствие от того, что делаю. В нашем Доме культуры занимаются самые разные творческие коллективы, и мы вместе с ними готовим концертные программы, — поделилась она.

На конкурсе Вероника Абламская победила с проектом «Зеркало».

— Мы обучаем людей почтенного возраста современным технологиям, необходимым сегодня для жизни, чтобы они, к примеру, могли пользоваться интернетом, разнообразными гаджетами. Считаю это важной инициативой и рада, что ее высоко оценили организаторы конкурса «Московские мастера», — отметила она.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Антонцев, председатель Московской Федерации профсоюзов:

— Чтобы город жил, а горожане чувствовали себя комфортно, требуются профессионалы в самых разных сферах, и цель организаторов конкурса — мотивировать их на качественную работу. Городу одинаково нужны и отличные водители автобусов, и мастера профессиональной уборки, машинисты электропоездов и тренеры спортшкол, спасатели и соцработники. «Московские мастера» почти четверть века работают на повышение престижа всех профессий, и для нас было делом чести, несмотря на пандемию, организовать и провести конкурс в этом году — жизнь продолжается!

Елена Панина, председатель Московской конференции промышленников и предпринимателей:

— Жизнь развивается, и конкурс не стоит на месте. В этом году появились новые номинации «Водитель электробуса» и «Специалист по электронному моделированию зданий и сооружений». И дальше у нас по мере развития науки, техники все больше и больше рабочие профессии становятся не просто востребованными, а приобретают новое качество, требуют новых знаний. И победители конкурса доказали, что они достойно представляют свои рабочие специальности.

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