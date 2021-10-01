Безопасность, качество, эстетика — главные принципы новой системы социального питания

Фото: Пресс-служба ООО «АВК»

В Реутове открылось первое в России уникальное предприятие социального питания в сфере образования и здравоохранения — производственно-логистический комплекс ООО «АВК». Здесь будут готовить и поставлять пациентам московских клиник (в том числе и тем, кто находится в «красной зоне») специальное питание — завтрак, обед, полдник и ужин в индивидуальной герметичной упаковке, исключающей любой риск заражения. Так же комплекс осуществляет приемку, лабораторную проверку, временное хранение пищевого сырья и производство готовых блюд с дальнейшей их транспортировкой на пищеблоки учреждений. Как работает компания, аналогов которой нет в стране, узнала корреспондент «ВМ».

Фото: Пресс-служба ООО «АВК»

Второй год новая коронавирусная инфекция влияет на жизнь человечества, однако болезнь до конца еще не изучена. Врачи всего мира решают вопросы о профилактике и лечении СOVID-19, но пока ученые сошлись в одном — питание пострадавших от коронавируса должно быть не только полноценным, здоровым, но и питательным, вкусным, чтобы организм мог скорее избавиться от инфекции и восстановиться. Особенное внимание было необходимо обратить на коррекцию питания людей с хроническими патологиями, будущих мам и людей старшего возраста. Именно за решение этой непростой задачи и взялся производственно-логистический комплекс ООО «АВК».

— Наша компания существует 12 лет. За это время мы выстроили безупречно функционирующий алгоритм взаимодействия с руководством и диетическими службами больниц, освоили все нюансы приготовления и доставки блюд в пищеблоки лечебных учреждений, — рассказал исполнительный директор комплекса Юрий Остюк. — В ходе работы стало ясно, что системе организации больничного питания не хватает специализированных центров, которые помогли бы систематизировать работу по контролю за качеством продуктов питания, поступающих в больницы. Мы решили это исправить и три года назад начали работать над проектом производственно-логистического комплекса, который смог бы обслуживать лечебные учреждения Московского региона.

Фото: Пресс-служба ООО «АВК»

Сказано — сделано. Сегодня промышленное предприятие поражает своим функционалом. Здесь осуществляются приемка и лабораторная проверка, временное хранение пищевого сырья и производство блюд (порядка 100 наименований), а также специализированная транспортировка продукции в специальных герметичных контейнерах в пищеблоки лечебных учреждений.

— Наше производство оснащено самым современным оборудованием — тепловым, холодильным, механическим и технологическим. Мы, конечно, заботимся о своих сотрудниках, обеспечивая бесплатным питанием. На данный момент у нас трудятся более 160 человек, но в планах расширение штата, ведь пока мы работаем только на 50 процентов, — поясняет Юрий Остюк.

— Мощности нашего склада позволяют отгружать до 300 тонн сырья в сутки и 60 тысяч наборов питания.

Производственно-логистический комплекс работает как часы — все организовано четко, безупречно. Сначала машины привозят от поставщиков продукцию, которая хранится на складе, пока не пройдет обязательный лабораторный контроль. И только потом для каждого лечебного учреждения формируется набор продуктов, которые доставляются в лечебные учреждения. Кстати, компания пользуется продукцией исключительно российского производства.

Фото: Пресс-служба ООО «АВК»

— Это уникальный проект высокого уровня. Для Министерства сельского хозяйства Московской области главная задача — наладить деловые отношения так, чтобы комплекс пользовался продукцией наших производителей, которая по качеству занимает ведущие позиции в стране, — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. — В ближайшее время мы уже договорились провести торгово-закупочные сессии по основным продуктам.

Фото: Пресс-служба ООО «АВК»

— В производственно-логистическом комплексе налажено отдельное производство для организации питания детей с пищевыми особенностями. А значит, каждый ребенок сможет получать индивидуальный свежий горячий завтрак или обед. Думаю, что это будущее школьного питания, — отметил министр образования Московской области Илья Бронштейн. — Сегодня, обойдя все цеха комплекса, мы увидели, как ведется контроль качества продукции, убедились, что это тот процесс, которому мы можем доверять, а значит, есть гарантия, что ребята получают самое лучшее питание.

Кроме традиционной линии питания, налажена и новейшая специализированная система «индивидуальный лечебный рацион», которая решает актуальную проблему — питание в «красных зонах».

— Когда встал вопрос, как кормить самых уязвимых пациентов, тех, кто находится в «красных зонах», наша компания предложила специально разработанную систему питания «индивидуальный лечебный рацион», главные критерии которого — безопасность, качество, эстетика, — рассказал Юрий Остюк. — Все блюда рациона индивидуально упакованы с использованием газомодефицированной среды. Такие методы упаковки продлевают срок годности, причем замораживать продукт не нужно. А значит, мы не используем химические добавки и консерванты, а вкусовые качества и внешний вид сохраняем. Мы уже вышли на мощность 25 тысяч блюд, это 4000 рационов в сутки, при необходимости можем выпускать до десяти тысяч рационов.

Фото: Пресс-служба ООО «АВК»

Сегодня в трехэтажном здании площадью девять тысяч квадратных метров кипит работа — продукцию комплекса получают 128 учреждений Московского региона (в том числе шесть столичных клиник, включая известную Коммунарку), а это порядка 29 тысяч человек. Причем меню построено таким образом, что в течение недели блюда не повторяются!

— Наша главная задача — готовить качественную, полезную, здоровую еду, — подчеркивает Юрий Остюк. — Но мы хотим, чтобы люди, получившие наши обед или ужин, могли насладиться и эстетикой подачи, поэтому у нас в комплекте идут одноразовые приборы, салфетки, зубочистки. И мы заботимся, чтобы все блюда были не только вкусными, но и красивыми, чтобы у людей появлялся аппетит! Мы рады, что смогли представить и осуществить такой ценный в данное время проект, который изменит систему социального питания. Мне приятно думать, что каждый день десятки тысяч человек с удовольствием едят супы, салаты, вторые блюда и десерты, приготовленные в нашем комплексе. И я верю, что наша продукция дарит людям здоровье! Поэтому приятного им аппетита!

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