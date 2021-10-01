Фото: Пелагия Замятина,«Вечерняя Москва»

Даже если вода выглядит чистой, она может содержать множество вредных примесей, которые способны вызвать аллергическую реакцию или отравление при ее длительном употреблении. Анализ воды в Москве поможет определить ее химический состав и выявить наличие биологических загрязнителей. Проверить качество воды из-под крана, из скважины, из бассейна и даже бутилированной воды из магазина можно в профессиональной лаборатории.

Официальная экспертиза воды в Москве

Только полноценный анализ в лаборатории сможет определить наличие и количество определенных веществ и бактерий в составе воды. Для того, чтобы воду можно было использовать для употребления в пищу или для других хозяйственных нужд, она должна соответствовать по качеству нормативам ГОСТа и СанПиНа. Имеются определенные допустимые нормы, при превышении которых, вода уже считается непригодной для использования. После проведения исследования в лаборатории удастся получить соответствующее заключение.

Анализ воды может быть минимальным и комплексным. При минимальном анализе выполняется оценка качества воды по самым основным показателям. Таковых около 20. При комплексном анализе выполняется полноценный химический анализ, и вода оценивается по большему числу показателей. Полноценный комплексный анализ покажет конкретное содержание металлов и токсичных веществ в составе воды.

На предмет чего исследуется вода в лаборатории

Исследование в первую очередь поможет определить, пригодна или нет вода для использования человеком. Будет выполнена полная экспертиза на наличие органических и неорганических веществ в воде. Лаборатории, где проводят анализы, оборудованы необходимым оборудованием, а в штат входят опытные и профессиональные лаборанты. Вода оценивается по нескольким показателям: органолептические, микробиологические, химические.

Оценивается цвет, запах, привкус, процент видимых примесей, цветность. К химическим показателям относится содержание металлов, солей, щелочей и других веществ в составе. Также оценивается жесткость и окисляемость воды. Микробиологический анализ позволяет обнаружить наличие различных биологических организмов и выполняется с целью найти в воде различные бактерии и инфекции.

Если воду планируется использоваться для употребления в пищу, то она не должна нанести вред человеку. Только после проведения экспертизы, и получения соответствующего заключения принимается решение об использовании воды из конкретного источника.

Для того, чтобы заказать анализ воды в лаборатории, необходимо оставить заявку (как правило по телефону или онлайн). Забор воды можно сделать самостоятельно или пригласить для этого специалистов. После получения проб лаборатория приступит к проведению исследований. По итогам экспертизы будет дано полноценное официальное заключение. Экспертная оценка включает в себя технический отчет с результатами проведенной экспертизы. Дополнительно будут даны рекомендации по источникам загрязнения и способам улучшения качества воды.

На правах рекламы