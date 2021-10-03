Пляжу предпочту завод: как отдых россиян изменился за время пандемии

Дегустация мороженого на смотровой площадке, расположенной на 89-м этаже башни «Восток» многофункционального комплекса «Федерация» на территории делового комплекса «Москва-Сити» / Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В понедельник, 27 сентября, в мире отметили Международный день туризма. За время пандемии путешествия россиян изменились. Под конец года стал популярен промышленный туризм, сообщили в ассоциации «Альянс туристических агентств». «Вечерка» узнала, как еще изменилась отрасль с начала пандемии.

На фабрику за грезами

Многие страны пока еще остаются закрытыми или труднодоступными для наших туристов. И у соотечественников растет интерес к путешествиям по стране. Пляжный сезон на российском юге уже завершился, так что туристы стремятся организовать себе интересный и познавательный отдых.

— Промышленный туризм — это путешествие на какое-то знаменитое или исторические предприятие, — рассказывает «Вечерке» представитель крупного туроператора Светлана Ключникова. — Например, в Нижегородской области можно посетить завод по производству труб, в Краснодарском крае приглашают посмотреть, как производят шампанское, в Ленинградской области находится старейшая действующая гидроэлектростанция России, а в Долгопрудном организуют экскурсии на фабрику мороженого. Подобные программы можно найти и в столице. В рамках акции «День без турникетов» регулярно проводятся бесплатные экскурсии по инновационным площадкам.

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Привлекают Турция и Крым

С 5 октября Россия возобновит авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу, ЮАР, индийским штатом Гоа и испанским Тенерифе. По словам президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, россияне сейчас не стремятся бронировать туры заранее.

— Слишком быстро меняется обстановка с коронавирусом. Как правило, путевки берут всего за две-три недели до вылета, — отмечает эксперт.

При этом резко вырос интерес к поездкам по России.

— Если в прошлом году число туристов было пример 60 процентов 2019-го, то в этом году, возможно, турпоток будет даже выше, чем в позапрошлом, — пояснил Дмитрий Горин. — Помимо Крыма и Краснодарского края очень популярны Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Карелия, Байкал, Самара, Псков, Сахалин и Алтай.

Среди зарубежных направлений наиболее популярны такие как Турция, Египет, Кипр, Греция, Хорватия и Болгария.

— Больше всего спросом пользуется Турция. Если в 2020 году там отдохнули 2,1 миллиона российских туристов, то в нынешнем, как ожидается, будет уже 4,5 миллиона. А вот Египет, увы, не очень радует. Чартеры туда до сих пор не запустили, поэтому путевки стоят дорого. Если цена недельного отдыха в Турции на двоих по системе «все включено» — от 50 тысяч рублей, то в Египте — от 80 тысяч, — добавил Горин.

Если же брать другие сегменты путешествий, то туристическая отрасль в целом, по прогнозу экспертов, восстановится лишь к 2024 году.