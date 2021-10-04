Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сотрудники розария в «Сокольниках» готовят цветы к зимним морозам заранее

Рената Лебедева

Общество
Сотрудники розария в «Сокольниках» готовят цветы к зимним морозам заранее
Заместитель начальника отдела садово-паркового хозяйства парка «Сокольники» Юлия Морозова делает осеннюю обрезку роз, готовя цветы к зимнему сезону / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В понедельник, 4 октября, в обновленном розарии столичного парка «Сокольники» заместитель начальника отдела садово-паркового хозяйства Юлия Морозова провела традиционный обход территории и начала подготовку растений к зимнему сезону. Корреспонденты «Вечерней Москвы» присоединились к ней и узнали, как розарий стал излюбленным местом москвичей.

Минувшее лето выдалось для парка «Сокольники» насыщенным — после масштабной реконструкции там открылся большой розарий. В рамках комплексного благоустройства специалисты высадили 36 новых сортов роз, которые могут похвастаться не только красивыми цветками, но и листвой.

— Сейчас мы можем наблюдать второе цветение роз — финальное перед зимним сезоном. Например, такие сорта как Red Nostalgie, Deborah показывают свой чистый, натуральный цвет, так как они не подвержены агрессивному воздействию солнца, — рассказала Юлия Морозова.

По ее словам, сейчас большой розарий парка претерпевает период своего расцвета. Большое количество горожан приезжают сюда полюбоваться не только редкими цветами, но и необычным ландшафтным дизайном. Так, в розарии есть топиарный сад, который удивит посетителей своими скульптурами из выстриженной туи, созданными по мотивам известных произведений.

— Это большая редкость для Москвы, поэтому можно считать нашу «даму с собачкой» одним из уникальных объектов парка. Скульптуры привлекают внимание окружающих и заставляют вспомнить героев известных произведений, — отметила Морозова.

Розарий сохранил концепцию сада непрерывного цветения и открыт для посетителей в период с мая по октябрь. Однако осенью цветы необходимо правильно подготовить к зимнему сезону. Так, перед закрытием розария сотрудники парка сажают луковичные растения, обрезают листья у цветов, подкармливают розы.

— Сейчас мы подкармливаем цветы осенним видом удобрения, которое не включает в себя азот. Он считается элементом роста, который не нужен растениям в зимний период. Также мы вносим в слои почвы фосфорно-калийные удобрения, которые как раз усваиваются в земле до весны и питают растения, — пояснила специалист.

По словам Морозовой, еще устанавливаются металлические каркасы с укрывающим материалом. Это помогает уберечь цветы от внешнего воздействия и поддерживать внутри комфортную температуру.

— Наш главный помощник в этом деле — снег. Если его плотная шапка полностью покрывает наш каркас, то растения не замерзают и выживают даже при минусовой температуре, — добавила она.

Успеть полюбоваться осенними цветами и территорией большого розария парка «Сокольники» посетители смогут до 15 октября.

СПРАВКА

Большой розарий парка «Сокольники» создавался поэтапно на месте декоративного питомника — первые розы там высадили в 1953 году. Однако для посетителей он открылся лишь в 1957 году, к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Там были высажены более 100 сортов роз, а также растения, привезенные с разных концов света: из Японии, Северной Америки, Китая и других стран. К началу 2000-х годов розарий находился в плачевном состоянии, поэтому его обновили.

Читайте также:
подготовкаЦветызима
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Обыкновенный цинизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не люблю, но жить останусь

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Советская идея перестала быть интересной

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Все мнения
О проекте