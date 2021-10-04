Сотрудники розария в «Сокольниках» готовят цветы к зимним морозам заранее

Заместитель начальника отдела садово-паркового хозяйства парка «Сокольники» Юлия Морозова делает осеннюю обрезку роз, готовя цветы к зимнему сезону / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В понедельник, 4 октября, в обновленном розарии столичного парка «Сокольники» заместитель начальника отдела садово-паркового хозяйства Юлия Морозова провела традиционный обход территории и начала подготовку растений к зимнему сезону. Корреспонденты «Вечерней Москвы» присоединились к ней и узнали, как розарий стал излюбленным местом москвичей.

Минувшее лето выдалось для парка «Сокольники» насыщенным — после масштабной реконструкции там открылся большой розарий. В рамках комплексного благоустройства специалисты высадили 36 новых сортов роз, которые могут похвастаться не только красивыми цветками, но и листвой.

— Сейчас мы можем наблюдать второе цветение роз — финальное перед зимним сезоном. Например, такие сорта как Red Nostalgie, Deborah показывают свой чистый, натуральный цвет, так как они не подвержены агрессивному воздействию солнца, — рассказала Юлия Морозова.

По ее словам, сейчас большой розарий парка претерпевает период своего расцвета. Большое количество горожан приезжают сюда полюбоваться не только редкими цветами, но и необычным ландшафтным дизайном. Так, в розарии есть топиарный сад, который удивит посетителей своими скульптурами из выстриженной туи, созданными по мотивам известных произведений.

— Это большая редкость для Москвы, поэтому можно считать нашу «даму с собачкой» одним из уникальных объектов парка. Скульптуры привлекают внимание окружающих и заставляют вспомнить героев известных произведений, — отметила Морозова.

Розарий сохранил концепцию сада непрерывного цветения и открыт для посетителей в период с мая по октябрь. Однако осенью цветы необходимо правильно подготовить к зимнему сезону. Так, перед закрытием розария сотрудники парка сажают луковичные растения, обрезают листья у цветов, подкармливают розы.

— Сейчас мы подкармливаем цветы осенним видом удобрения, которое не включает в себя азот. Он считается элементом роста, который не нужен растениям в зимний период. Также мы вносим в слои почвы фосфорно-калийные удобрения, которые как раз усваиваются в земле до весны и питают растения, — пояснила специалист.

По словам Морозовой, еще устанавливаются металлические каркасы с укрывающим материалом. Это помогает уберечь цветы от внешнего воздействия и поддерживать внутри комфортную температуру.

— Наш главный помощник в этом деле — снег. Если его плотная шапка полностью покрывает наш каркас, то растения не замерзают и выживают даже при минусовой температуре, — добавила она.

Успеть полюбоваться осенними цветами и территорией большого розария парка «Сокольники» посетители смогут до 15 октября.

СПРАВКА

Большой розарий парка «Сокольники» создавался поэтапно на месте декоративного питомника — первые розы там высадили в 1953 году. Однако для посетителей он открылся лишь в 1957 году, к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Там были высажены более 100 сортов роз, а также растения, привезенные с разных концов света: из Японии, Северной Америки, Китая и других стран. К началу 2000-х годов розарий находился в плачевном состоянии, поэтому его обновили.