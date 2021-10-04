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Главный наставник: в России отмечают День учителя

Марьяна Шевцова

Общество
Главный наставник: в России отмечают День учителя
Учитель начальных классов школы № 463 Марина Попова (слева) вместе с дочерью, учителем начальных классов школы № 1375 Ариной Поповой, которая выбрала профессию педагога благодаря вдохновляющему примеру свой мамы / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

5 октября страна отмечает День учителя. В московских школах трудятся более 55 тысяч педагогов. «ВМ» познакомилась с династией, для которой учитель — семейная профессия.

Марина Анатольевна Попова работает учителем начальных классов московской школы № 463. Ее общий трудовой стаж — 25 лет. О том, что она будет педагогом, знала еще с подросткового возраста.

— Не знаю, почему именно эта профессия. Я уже лет с 14 четко знала, что хочу именно преподавать. Почему-то было ощущение, что это мое призвание, — рассказала она.

После окончания школы Марина Анатольевна поступила в Институт среднего профессионального образования им. К. Д. Ушинского при Московском городском педагогическом университете, а затем сразу пошла работать по профессии.

— Помню, что первое знакомство с классом было в неформальной обстановке — на продленке. В далеком 1994 году еще были вторые смены в школах, и мне как раз достался такой класс, — поделилась она.

А вот воспоминаний о первом уроке практически не осталось. Марина Анатольевна лишь помнит, что сильно переживала.

— Я и сейчас, бывает, нервничаю перед уроком, особенно перед 1 сентября, — добавил она.

В школе, где работает Марина Попова, учились обе ее дочки. И хотя она не была их педагогом, Арина и Тамара вдохновились примером мамы. Старшая дочь — Арина — пошла по ее стопам и тоже стала учителем начальных классов. А младшая Тамара пока еще только начинает свой профессиональный путь, но уже преподает русский язык иностранцам.

— Я всегда восхищалась ее выдержкой, спокойствием, рассудительностью, — отметила учитель начальных классов школы № 1375, 22-летняя Арина Попова. — Несколько раз мама заменяла у меня в классе учителя, и ее уроки запомнились на всю жизнь.

Хоть Арина и работает в другой школе, но часто обращается к маме за советом.

— Я работаю всего три года, и опыта пока немного. Конечно, мама для меня — самый главный наставник, — сказала она.

По словам Марины Анатольевны, подходы в обучении школьников у нее и дочери немного отличаются.

— Арина более эмоциональная, пытается передать информацию через голос. Я же за все время работы в школе научилась показывать свое отношение к чему-либо взглядом, — пояснила она.

При этом базовые принципы педагогики у мамы и дочки одинаковые. Они обе считают, что в первую очередь школа должна научить детей терпимости к окружающим, взаимовыручке и доброте.

— Начинаем с простых вещей — выручить соседа по парте, если он забыл учебник или ручку, — рассказала Марина Анатольевна. — Ведь именно в начальной школе закладываются основы не только образования, но и воспитания человека.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Молотков, руководитель Департамента образования и науки Москвы:

— Перед современным московским учителем, с одной стороны, стоят те же задачи, что и раньше: дать ученикам качественные знания и помочь воспитать граждан, ответственных членов общества. С другой стороны, время формирует запрос развивать в себе множество новых компетенций. Поэтому можно говорить о том, что современный учитель изменился: он стал более динамичным, открытым всему новому, способным говорить на одном языке, в том числе и цифровом, со своими учениками. Особенно очевидны перемены, которые произошли за последнее десятилетие.

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