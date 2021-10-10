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Море волнуется, скидки растут: где еще можно позагорать этой осенью

Никита Миронов

Общество
Море волнуется, скидки растут: где еще можно позагорать этой осенью
Фото: Pixabay

Россия возобновила авиасообщение еще с пятью странами: Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР. «Вечерняя Москва» узнала, где сейчас предпочитают отдыхать москвичи и во сколько обойдется отпуск в октябре и ноябре.

Эти направления пока не особо востребованы, и в большинство стран нужно добираться с пересадкой, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Из зарубежных стран сейчас на первом месте у российских туристов — Турция.

— До середины октября там вполне можно купаться, — рассказывает эксперт. — Потом море становится прохладнее, и вероятны дожди.

Кстати, на ноябрьские праздники (4–7 ноября) москвичи раскупают туры в Стамбул — на три-четыре дня: побродить по городу, посмотреть достопримечательности.

Активно растет турпоток в Египет.

— Цены на туры существенно выше турецких, зато море теплое даже в ноябре, — поясняет эксперт. — Плюс наметился тренд на постепенное снижение цен, потому что рейсов в эту страну становится все больше.

Из дальних направлений в топе Доминикана, Куба, Мексика, Арабские Эмираты и Сейшелы. Турпоток на Сейшелы, по сравнению с прошлым годом, вырос в два с половиной раза.

Сейчас уже появились предложения по зимнему горнолыжному отдыху.

В частности, его предлагает Болгария. Есть туры и на нашу Красную Поляну. Чем раньше забронируете, тем дешевле обойдется! Юрий Барзыкин подчеркивает: сейчас очень активно раскупаются путевки на российский юг — в Крым и Краснодарский край.

— Погода по сравнению с концом сентября там наладилась: тепло, солнечно. Купаться, конечно, уже поздно, но многие едут, чтобы посещать экскурсии.

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