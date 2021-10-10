Готовь грядки для посадки: какие овощи можно сеять под зиму

Фото: Анастасия Кочеткова / Вечерняя Москва

Ближе к середине октября огородники снова возвращаются к посадкам — на этот раз подзимним. Какие культуры можно посадить, не дожидаясь морозов, «Вечерняя Москва» рассказал биолог Михаил Краснов.

Честно говоря, долгие годы я сам внутренне сопротивлялся посадкам под зиму. Риск вымораживания или выпревания семян есть, так ли уж трудно сделать все по весне? Но после первых двух опытов голосую за осенние хлопоты — с марта забот в саду и огороде и так предостаточно, а предзимние посадки позволяют сэкономить и время, и силы.

Конечно, мы из года в год сажаем осенью чеснок. Именно его ростки по весне говорят о том, что зима ушла, именно их так вкусно есть с черным хлебом. Но и кроме чеснока можно посеять на грядки массу культур, и, поверьте, сами себе скажете за это спасибо.

Кроме того, нужно поухаживать и за теми грядками, что останутся без посадок, будут зимовать пустыми. Да, земле тоже надо отдохнуть, но ей будет отлично «спаться», если вы укроете грядки сверху слоем скошенной травы. Весной увидите, как хорош и пышен этот верхний слой перегноя, да и перекапывать грядки будет несоизмеримо легче. Кстати, во время осенней перекопки не мучьтесь, не разбивайте крупные комки на мелкие, пусть зимуют так, весной вам будет достаточно ударить по этим комкам лопатой, и они распадутся на кусочки.

Закаленные бойцы

Зимостойкие сорта садовых деревьев можно высаживать до самых морозов. Груши и яблони, а также рябина, барбарисы и малина отлично перезимуют, но перед снегопадами надо защитить нежные саженцы от мышей, зайцев и даже зимнего солнца. Их можно спрятать в деревянные короба, обвязать капроновыми материалами или лапником. Поливают саженцы до самых морозов!

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Капуста без рассады

Озимая капуста избавит вас от необходимости заниматься ее капризной рассадой. Это главный плюс подзимнего посева, замечено также, что пережившая зиму капуста практически не болеет гнилями и килой, а созревает на неделю раньше.

Картофель... из-под снега

Многие не верят, что это возможно, но посадка картофеля под зиму стала уже трендом. Удивительно, но факт — это получается! Но надо соблюдать некоторые правила. Клубни надо спрятать в холодную, но еще не промерзшую землю на глубину 20 см, грядку хорошо утеплить мульчей. Оптимальный вариант — завалить ее кошеной травой. Урожаи озимая картошка дает мощные, а главное — не болеет фитофторой! Специалисты говорят, что под зиму идеально сажать картофель сорта Невский.

Стойкие лекари

Хотите устроить не только красивую, но и полезную грядку? Легко. Под зиму с отличным результатом сеют ромашку аптечную и пустырник, девясил, тимьян, расторопшу и монарду, шалфей, пажитник и валериану. Приживутся и порадуют вас весной и многолетние растения: еще не поздно посадить корневища мяты, мелиссы, родиолы розовой и тысячелистника.

Немерзнущая красота

Далеко не все семена садовых цветов готовы зимовать в почве, но среди них есть и мужественные, и ничего не боящиеся «моржи». Вы можете спокойно сеять календулу и резеду, лаватеру, левкои, эшшольцию и астры, хризантемы и алиссум. Выдержат холод и львиный зев, и турецкая гвоздика. Что важно: почву для посева надо подготовить заранее (выбрать сорняки, взрыхлить и так далее, а сажать цветы нужно по уже мерзлой земле в конце октября — начале ноября. Некоторые вообще занимаются посевом цветов по снегу.

Фото: Аптекарский огород

Озимый «Чиполлино»

Репчатый лук осеннего посева порадует вас ранним урожаем. Но обычные сорта могут уйти в стрелку, так что выбирайте правильные варианты: Сибирский однолетний, Сеншуй, Штуттгартер Ризен, Сноубой, Сеттон, Шекспир, Трой или Эллан. Схема посадки: 4–5 см в ряду и 12–15 см между рядками.

Бесстрашная редиска

Посев редиса под зиму приводят к удивительным результатам: весной его росточки проклевываются рано и дружно. Надо лишь выбрать правильные сорта, ведь крестоцветные легко уходят в стрелку! Для посева под зиму хороши сорта Кармен, Жара, Заря, Маяк и Спартак.

Свекла на зависть

Да-да, свекла тоже может быть озимой! И она созреет на пару недель раньше, чем при обычном способе посадки. Только сеять ее нужно, когда почва замерзнет, сухими семенами. Выбирайте сорта, которые устойчивы к стрелкованию, это может быть Одноростковая, Детройт, Несравненная, Холодостойкая, Полярная плоская или Красный шар. Схема посадки: глубина 3–4 см, расстояние между семенами — 3–5 см, между бороздками 30–40 см. Посевы мульчируют лапником.

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Мечта всех зайцев

Посеянная под зиму морковка будет готова на пару недель быстрее, чем посаженная в обычный срок. А если вы соберете ее урожай в начале лета, на освободившееся место посеете зеленные культуры. Берите скороспелые сорта моркови — Бюро, Наполи F1, Викторию, Роял Шансон. Схема посадки обычная, можно сажать на лентах. Но использовать можно только свежие семена!

Сельдерей порадует

Холодостойкий и непритязательный, ароматный сельдерей высевают тогда же, когда и морковь, причем и листовой, и корневой. Подзимний корневой сельдерей в Подмосковье наращивает корнеплоды массой до 150, реже до 200 граммов.

Чесноку должно быть сухо

Сажать чеснок нужно после того, как температура установилась на отметке около +10°С. Оптимальный и удачный вариант, если с момента посадки до начала морозов пройдет 2–3 недели: чеснок успеет укорениться, но не прорастет. Учтите: он очень не любит влагу! Особенно весной. Так что почва должна быть рыхлой!

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Кормильцы для почвы

Растения, которые сажают для того, чтобы затем перекопать их вместе с землей, обогащая землю, любят предзимние посевы. Сейчас можно посеять такие сидераты, как рожь, овес, пшеница и горчица белая. Когда температура опустится до 0 °С, семена надо разбросать по поверхности вскопанной и разрыхленной почвы, и по весне вы получите быстрые всходы, которые нужно заделать в почву.

Ранняя зелень

Вот уж кто холодов не боится, так это зеленушка, которая у нас в первую очередь ассоциируется с летом. Самое время сеять петрушку, укроп и базилик, щавель, шпинат, салат и кинзу.

Король серчает!

Безусловный король осенних посадок, чеснок, многим кажется культурой очень простой. Но если вы хотите получить действительно хороший урожай, учтите некоторые капризы чеснока. Например, он очень не любит расти после лука, моркови, свеклы, картофеля и баклажанов. А на ту грядку, где он рос прежде, его величество предпочитает возвращаться не ранее чем через 4–5 лет. Он любит расти на солнце, в легких почвах, которые перед посадкой заправляют (на 1 кв. м площади) 10 килограммами перегноя или компоста, 40–50 г суперфосфата, 25–30 г сульфата калия и двумя стаканами древесной золы. Перечисленное распределяют поверх почвы и перекапывают.

Фото: Pixabay

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Цепкова, Ландшафтный дизайнер:

— Советую, несмотря на хлопоты в огороде, не забывать о саде и цветах. А еще сейчас нужно заготовить землю для рассады. Садовая земля для этой цели не лучший вариант. Можно купить грунт, а можно набрать земли из-под лещины, ольхи или крапивы, смешать ее с торфом и песком, дерном. И эту заготовку нужно обработать фитоспорином.