Известные режиссеры оценили проект «Московское кино в школе»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы / Евгений Самарин

В рамках работы Московского международного салона образования прошла неформальная дискуссия о возможностях кинематографа и мультипликации в обучении и воспитании современных детей. Ключевую роль в этом направлении в столице играет проект «Московское кино в школе», который получил высокую оценку у представителей киноиндустрии.

Проект «Московское кино в школе» стартовал в 2018 году, и за три сезона его участников познакомили с десятками советских шедевров. По мнению директора Городского методического центра Андрея Зинина, кино позволяет преодолеть разрыв между поколениями и расширить круг интересов ребят. Немаловажной является и просветительская функция: отечественные картины могут стать отличным подспорьем в изучении литературы, истории и других школьных предметов. Еще одна особенность проекта – знакомство с «фабрикой грез» и профессионалами, вовлеченными в производство кинокартин.

— Существует два подхода. Первый — смысловой. Шедевры отечественного кино — мост, который можно воздвигнуть между взрослым и ребенком, чтобы оказаться в едином культурном и духовном пространстве, поскольку совместный просмотр и обсуждение выдающихся фильмов помогает нам лучше понимать прошлое и с большим оптимизмом смотреть в будущее. Второй подход — утилитарный. Школа призвана решать важнейшую задачу — помогать ребятам определяться с будущей профессией. Для этого крайне важно формировать те умения, которые отвечают запросам современного рынка труда. Очевидна потребность в специалистах, которые понимают не только как смотреть кино, но и как делать кино; не только как рассказывать о киношедевре, но и как погружаться в атмосферу фильма на уровне критика. Наш проект решает и такую задачу, — отметил Андрей Зинин.

По мнению режиссера документального кино и телевидения Елены Алферовой, киноискусство позволяет расширить границы знаний: ребенок начинает интересоваться живописью, музыкой, литературой.

— Кино — уникальный ключик к познанию разных сфер искусства. Очень важно научить ребенка не просто смотреть хорошие фильмы, но понимать и анализировать их. А чтобы подвигнуть ребят к просмотру, нужно всего лишь найти правильный подход. Это могут быть игры, викторины, можно показать взаимосвязь с современными реалиями. Здорово, что проект «Московское кино в школе» решает все эти задачи, — отметила Елена Алферова.

Актер, режиссер и продюсер Егор Климович считает, что невероятно важно все, что связано с кино, потому что искусство очень сильно влияет на людей, их воспитание и поведение. Но особенно важно, когда речь идет об образовании детей. Поэтому все люди, которые этим занимаются, делают большое дело.

— Подрастающему поколению надо показывать разные фильмы. Очень важно показывать документальное кино, потому что молодежи сложно его смотреть. Все приучены к скорости и спецэффектам, но глубина повествования в документальном кино гораздо выше, чем в жанровых аттракционных картинах, которые сегодня показывают в кинотеатрах. И я считаю, что документальное кино несет образовательную и духовную ценность, которая особенно важна для детей, — убежден Егор Климович.

«Московское кино в школе» – межведомственный проект Департамента образования и науки и Департамента культуры города Москвы. Его реализацией занимаются Городской методический центр и Москино.