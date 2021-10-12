Роман Ковалев: Маме сказал, что просто подрался

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Вчера корреспондент «Вечерней Москвы» навестил в больнице 25-летнего Романа Ковалева, который 2 октября заступился за девушку в вагоне поезда метро и был жестоко избит тремя нетрезвыми мужчинами.

В понедельник, 11 октября, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вручил Роману Ковалеву ведомственную медаль «Доблесть и отвага». А ранее в Городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева, где лечится больной, побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Он поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему помощь в размере двух миллионов рублей. Корреспондент «Вечерки» отправился навестить героя.

В фойе одного из корпусов ГКБ им. Иноземцева в стречаю группу людей: генерала, полковника, двух подполковников и главного врача больницы Арнольда Маркарова. Они ожидают председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Ровно в 13:00 у подъезда корпуса больницы остановилась правительственная машина, из нее вышел Александр Иванович. Надев маску, он проследовал к больному в сопровождении врачей.

— Хочу отметить, что благодаря вам и вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю вам скорейшего выздоровления, а синяки заживут, шрамы украшают мужчин, — сказал Бастрыкин, вручая медаль Роману.

В одноместной палате рядом сидела мама героя Снежана Ковалева.

— Александр Иванович очень ободрил Романа, похвалил меня за воспитание сына и удивился его смелости и отличной физической форме и предложил, как вылечится, пройти специальные курсы и пойти служить в Следственный комитет! Мол, мы обычно берем детей из трудных семей, после кадетских корпусов, а вы — вон какой молодец! Смелый, ведете здоровый образ жизни! — поделилась она с «Вечеркой» после встречи с Бастрыкиным.

У Снежаны двое детей, оба мальчики, воспитывались без отца: родители давно развелись. Старший брат — шеф-повар, а Роман — бармен.

— Оба очень берегут свою маму. Рома, когда все случилось, ей позвонил и сказал, что, мол, ничего страшного, просто подрался с хулиганами, — делится с «Вечеркой» подруга Снежаны Елена. — Он вообще очень правильный, не пьет и не курит. Любит спорт и активный образ жизни.

Девушка Романа Анна Ульфан спешила к нему после учебы.

— Неудивительно, что Рома встал на защиту девушки, которая сделала хулиганам замечание, — говорит Анна. — И никакой он не «сатанист», как писали в некоторых СМИ, — просто в баре, где он работает, было празднование Хеллоуина, и всех работников так загримировали — он никакого отношения к сектам не имеет.

Сам герой после операции из палаты пока не выходит — врачи запрещают.

— Я приятно удивлен той реакцией, которую вызвал мой случай. Даже не ожидал такой мощной поддержки от неизвестных мне людей, — рассказывает «Вечерке» Роман Ковалев. — К сожалению, мне предстоит еще довольно долгое лечение, нос не дышит и очень трудно есть, решается вопрос об операции. Благодарен за поддержку Ане, маме и ее подруге Елене, а над предложением Александра Бастрыкина я крепко подумаю. Но мечтал я открыть свой ресторан, и чтобы мой брат в нем работал шеф-поваром!

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

— 4 октября между станциями метро «Измайловская» и «Первомайская» трое мужчин избили Романа Ковалева: его госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами. Молодой человек заступился за девушку, но ему никто из пассажиров не помог.

— 6 октября по решению Черемушкинского суда Москвы все нападавшие были арестованы до 5 декабря.

— Следственный комитет РФ квалифицировал случай не как хулиганство и побои, а как покушение на убийство. Александр Бастрыкин поручил наградить Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага», а женщину, которая во время избиения вызвала полицию, медалью «За содействие».