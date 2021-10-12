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Отказать в красоте: кому нельзя делать пластические операции

Василий Плиткин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Отказать в красоте: кому нельзя делать пластические операции
Фото: Pexels

Современные люди много времени проводят в социальных сетях, которые диктуют свои стандарты красоты. Инфлюенсеры и селебрити ежедневно выкладывают свои идеальные фотографии, получая тысячи лайков. В погоне за ними остальные готовы ложиться под нож хирурга, однако далеко не всем могут быть разрешены коррекции. В первую очередь из-за проблем со здоровьем, причем не только физическим, но и ментальным. Пластический хирург Дмитрий Саратовцев рассказал, для кого изменения внешности под запретом.

Безусловно, главное правило любого доктора — не навреди. Поэтому предварительная консультация, где хирург во время беседы с пациентом узнает о состоянии здоровья, а далее может назначить широкое медицинское обследование, является важнейшим моментом на пути к красоте. Давайте рассмотрим ситуации, когда о пластике стоит забыть.

Заболевания

Любая хирургическая коррекция подразумевает использование анестезии, которая имеет ряд противопоказаний. Поэтому при проблемах с кровью, особенно с ее свертываемостью, сердечно-сосудистой системой, онкологических заболеваниях, эндокринных нарушениях и бронхиальной астме в пластической операции будет отказано. Кроме того, в числе противопоказаний находятся некоторые инфекционные заболевания, при которых невозможно использование эндотрахеального наркоза.

Запрещены вмешательства при патологиях со стороны двигательного аппарата и нервной системы, гормонозависимых заболеваний, а также беременности и лактации, хотя два последних варианта являются временными. С этими же проблемами также противопоказаны и седация, или медикаментозный сон. При этом каждый вид коррекций сам по себе имеет свои запреты для проведения. Желательно ознакомиться с ними еще до предварительной консультации у хирурга.

Обследования

Чтобы определить, есть ли у пациента скрытые патологии, о которых он, возможно, не знает, доктор назначает обязательные, а в ряде ситуаций и развернутые, исследования. К ним относятся общий и биохимический анализ крови, коагулограмма, необходимо также определить группу крови и ее резус-фактор. Анализы на ВИЧ, гепатиты, другие вирусные заболевания и общий анализ мочи — в числе обязательных. В ситуации с пандемией нужно провести и диагностику на COVID-19.

В числе исследований флюорография или рентген легких, ультразвуковое исследование сосудов ног, а также ЭКГ. На основании этого терапевт должен выдать заключение о возможности вмешательства, с которым пациент придет к своему пластическому хирургу.

Иные противопоказания

Кроме наличия физических заболеваний, хирург также оценивает и состояние ментального здоровья пациента. В некоторых случаях он в праве отказать в коррекции. Например, если речь идет о дисморфофобии — абсолютном и патологическом неприятии собственного тела. Это расстройство уже признано мировым врачебным сообществом как психическое заболевание. Главная проблема в том, что любые изменения тела с помощью пластики не будут удовлетворять нереальные запросы пациента, он будет делать операции вплоть до полной трансформации, причем не в лучшую сторону. В крайне запущенных случаях речь шла о более чем 30 коррекциях у одного человека. Поэтому профессиональные доктора отказываются проводить вмешательства подобным лицам.

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