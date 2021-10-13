Пулемет носил на себе

Иван Петрович Меньшаков

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Вечерняя Москва» запустила акцию «Наши герои».

Отправляю вам заметку об отце моей бабушки из нашего семейного архива. Иван Петрович Меньшаков (в некоторых документах — Меньшиков) родился 13 ноября 1900 года. До ухода на фронт проживал по следующему адресу: Калининская (ныне Тверская) область, Молоковский район, Введенский с/с, деревня Сабель (возможно, там и родился).

Как следует из извещения, он пропал без вести в августе 1943 года. Его жена Евдокия Васильевна получила «похоронку». Она и их дети — Александра Ивановна и младший сын Виктор Иванович — похоронены на кладбище Анастасино в Смоленске. Практически нет сведений о его старшем сыне Иване Ивановиче Меньшакове, примерно 1924–1925 года рождения. На момент начала войны он учился в одном из ФЗО Ленинграда. Было его письмо домой, в деревню Сабель, с просьбой вывезти его, но так как приехать было некому, он, надо полагать, погиб, как многие, в блокаду.

Сохранилось свидетельство о браке Ивана Петровича и Евдокии Васильевны, зарегистрированном 7 февраля 1923 года Поречским ВИК Бежецкого уезда. В семье считалось, что призывался он из Введенья. В Молоковском райвоенкомате ответили, что из их районного центра он не призывался.

Наградной лист участника Великой Отечественной войны Ивана Петровича Меньшакова

Родственники рассказывали, что он был сильным и свой пулемет «Максим» таскал на себе, а после ранения, когда его выписали из госпиталя в Ташкенте, он вернулся в свою часть.

Медаль «За боевые заслуги», которая хранится в семье, значится на сайтах «Память народа» и «Подвиг народа». Вот что там о нем говорится: «Своим трудом завоевал авторитет среди личного состава и раненых. По своей инициативе оборудовал обмывочно-дегазационную площадку. В периоды больших потоков раненых и неполной укомплектованности штата был временно назначен на должность старшины, и здесь он проявил себя как требовательный к себе и подчиненным младший командир... Работая санитаром обмывочного пункта, он не уходит с поста до тех пор, пока не обработает раненых. За чуткое отношение к раненым начальником управления тыла 31-й армии награжден именными часами. Достоин представления к награде — медали «За боевые заслуги».

Место гибели Ивана Петровича до сих пор неизвестно. Под Орлом он пропал без вести, там 31-я армия в августе 1943 года вела бои.

Александра Лицарева, преподаватель колледжа «Царицыно», жительница ТиНАО