Военно-тактическая игра объединила юных московских патриотов

Третьекурсница колледжа Академии воздушного транспорта Алена Воробьева успешно прошла вместе с товарищами полосу препятствий в военно- спортивной игре «Тактика real-time» для допризывной молодежи. По словам девушки, ей очень помогла поддержка друзей / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

13 октября в столице прошла военно-спортивная игра «Тактика realtime » для студентов допризывного возраста. Команды продемонстрировали силу, скорость и лидерские качества.

На плацу колледжа Академии воздушного транспорта собираются участники игры — студенты учебного заведения и молодежь со всего района. Ребята уже разделились на команды по пять человек. Они разминаются: им предстоит пройти полосу препятствий.

Спортсмены облачаются в форму соревнований. После команды судьи «По местам!» группы выстраиваются в линии, а инструктор перед стартом дает наставления по технике безопасности — на маршруте нельзя снимать обувь, толкаться, стартовать можно по одному человеку.

Первыми на старт выходят команды колледжа «Механики» и «Паруса». Звучит сигнал, начинается гонка. Ребята преодолевают полосу препятствий — огромный батут с многочисленными горками, замедляющими движение, веревочную лестницу. Для многих участников самым сложным становится последнее испытание — стенка. Это препятствие высотой примерно 1,5 метра, через которое нужно перепрыгнуть. Юноши подставляют свои спины девушкам, чтобы те могли преодолеть стенку. Благодаря поддержке все спортсмены благополучно проходят этап.

— Самое лучшее в этой игре — командная работа. Мы вместе учимся, дружим, а потому пройти препятствия нам не составило труда. Здесь важно поддерживать друг друга и действовать слаженно, как единый механизм, — сказала студентка третьего курса колледжа Академии воздушного транспорта Алена Воробьева.

Но полоса препятствий — не единственное испытание, которое приготовили организаторы для молодежи. После активных упражнений спортсмены приступают к заданиям на сообразительность. Они должны решить задачи на логику. Перед ребятами стоят ящики со встроенными в них планшетами. На экранах студенты решают математические примеры. Если ответ правильный, ящик открывается.

Там лежат разные вещи — части от оружия для пейнтбола или элементы флага. Оружие нужно собрать, а флаг установить на поле. На раздумье — секунды, ведь команды соревнуются на время.

— Задачи на логику были сложнее, чем полоса препятствий. На этом этапе мы немного растерялись, хотя до этого шли довольно слаженно, — признался третьекурсник колледжа Илья Бурбеза. — Но результат неплох — мы прошли весь маршрут за пять минут.

После этого участником предстояло соревноваться в меткости. Им нужно попасть точно в цель, выстрелив из оружия для пейнтбола.

По словам автора игры, студента колледжа Вячеслава Копаева, организаторы включили в состязания разные активности, чтобы ребятам пришлось быстро переключаться от одного задания к другому.

— Мы хотели, чтобы они чувствовали себя героями компьютерной игры — бегали, разгадывали логические задачки, искали «ключи», которые приведут к цели. Сегодня состоялась первая игра, и, честно говоря, многое пошло не по плану. Но в следующий раз мы отработаем тактику. Будем проводить игру регулярно, — сказал Копаев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Козлова, руководитель проектов ассоциации «Молодежная перспектива»:

— Сейчас молодежь слишком много времени проводит в компьютерных играх. Поэтому мы решили создать для них условия, максимально приближенные к виртуальному миру. Пока мы тестируем этот формат. Надеемся, он станет регулярным. В первом мероприятии приняли участие около 100 молодых людей.