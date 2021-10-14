Идеи Дмитрия Давыдова помогут решить проблему трансплантации органов в стране

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Хорошие идеи способны творить чудеса. Они помогают добиться экономического развития, сделать удобными и комфортными условия жизни миллионов людей. Вот только для достижения таких результатов идеи должны быть обязательно осуществлены, считает предприниматель и активист Дмитрий Давыдов.

Дмитрий Давыдов — один из тех, кто мечтает об ускоренном развитии России. Изучив зарубежный опыт, он призывает власть перенести его в российскую действительность. Это поможет, по мнению Давыдова, нашей стране стать самой сильной мировой державой с высоким качеством жизни.

Пять лет назад Дмитрий Давыдов впервые предложил свои идеи общественности. Однако, несмотря на широкую огласку в СМИ, его идеи остались без должного внимания со стороны властей. Дать новую жизнь своим идеям пятилетней давности Дмитрия Давыдова побудил 2020 год, когда пандемия заставила многих задуматься о будущем человечества. Он убежден, что именно сейчас предложенные им идеи могут принести ощутимую пользу России, если будут вовремя услышаны государством и получат законодательную поддержку.

Одна из идей Дмитрия Давыдова касается решения проблемы донорства органов в России. Давыдов отмечает, что с каждым годом в стране растет число людей, нуждающихся в пересадке органов, и это несмотря на то, что параллельно увеличивается также количество медучреждений, которые проводят такие операции.

Для решения проблемы трансплантации Давыдов предлагает расширить круг лиц, которые могут выступать в качестве живых доноров. Самым распространенным видом живого донорства является пересадка почки, когда в результате операции донор и реципиент (получатель органа — прим. «ВМ») могут жить нормальной жизнью с одной функционирующей почкой. По такому же принципу практикуется также пересадка доли печени. В России живым донором может стать лишь человек, находящийся в кровном родстве с реципиентом. Данное ограничение сужает круг людей, готовых пожертвовать своим органом ради спасения близкого человека.

Давыдов считает, что благодаря строгим законам и многоуровневой системе работы учреждений трансплантологии России удалось декриминализировать эту сферу. Поэтому он предлагает:

а) разрешить донорство между гражданами, состоящими в законном браке не менее одного года;

б) разрешить донорство между гражданами, не состоящими в законном браке, но имеющими общего ребенка;

в) разрешить донорство между родителями и их приемными детьми.

Это позволит расширить круг доноров и решить проблему донорства в России.

СПРАВКА «ВМ»

Дмитрий Давыдов не связан ни с политическими силами, ни с общественными организациями. Он не является гражданином России и не проживает в ней. Его желание способствовать развитию России — это дань предкам, поскольку Россия — его историческая Родина.

Красной нитью через все высказывания Давыдова проходит мысль о том, что результатом воплощения идей будут довольны все. Поэтому он надеется, что государство поддержит эту инициативу.

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