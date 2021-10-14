Роберто Леонов: Реальная цель важнее мечты

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Узнать характер человека помогает общение с ним вне стен рабочего кабинета. Неформальная обстановка обычно располагает к откровенному разговору.

Сегодня героем рубрики «Начистоту» стал глава управы Лосиноостровского района Москвы Роберто Леонов.

1 Я человек, склонный не столько мечтать, сколько ставить перед собой конкретную цель.

2 Телефон — мой постоянный спутник. И у меня не бывает дней, когда я могу его выключить.

3 Я очень люблю Москву! И этот город прекрасен для меня абсолютно во всем.

4 Люблю наш район. Особенно его зеленые просторы и добродушных жителей.

5 Мое хобби — это автоспорт. В детстве я даже мечтал стать автогонщиком, но судьба сложилась иначе.

6 Уверен, что у природы нет плохой погоды или сезона, поэтому и погодной хандры у меня не бывает.

7 Что я не забуду никогда, так это свой самый долгий и кропотливый ремонт, который делал перед рождением первенца.

8 Слушать я предпочитаю рок и некоторые направления в электронной музыке.

9 Идеальными выходными могу назвать те, которые я провожу в кругу семьи и когда могу заняться своим хобби.

10 Младшему поколению я посоветовал бы уделять больше времени образованию и личностному росту, искать себя в том, что нравится, и не бояться ошибаться.

11 Считаю, что можно побороть все — в моем случае даже усталость.

12 Свою первую работу я получил в 14 лет.

13 Пользуюсь социальными сетями, но чаще всего по работе.

14 Пошел второй год, как я занимаюсь хоккеем. Он помогает мне не только поддерживать физическую форму, но и дает отличную разрядку.

15 Одно из моих самых ярких воспоминаний в жизни — первое проведенное в городе автомотошоу Moscow City Racing в 2008 году.

16 Любовь для меня — это симбиоз семьи, работы и занятий для души.

17 В ближайшее время планирую подучить итальянский язык, очень он красив.

18 И моя любимая кухня — итальянская.

19 Работа ставит передо мной множество сложных задач, однако я считаю, что «глаза боятся, а руки делают».

20 Меня не пугает большая ответственность: я руковожу районом, который по численности можно сравнить с небольшим городом в Европе.

21 Считаю неправильным, когда люди стремятся только к материальным благам.

22 В сложных ситуациях меня всегда поддерживают коллеги и команда нашего района. Это дорогого стоит.

23 Считаю, что еще не достиг того возраста, когда уже можно говорить о главном достижении в жизни.

24 У меня есть друзья, проверенные временем, я ими дорожу. Однако из-за плотных графиков мы, к сожалению, довольно редко видимся.

25 Дома я всегда переключаюсь с рабочего на семейный лад, ведь выполняю, помимо руководителя, еще роль мужа и отца.

26 Мой девиз — не бойся упасть, бойся остановиться.

27 Если бы мне предложили вернуться в прошлое или, наоборот, отправиться в будущее, я бы выбрал второе. Мне кажется, если двигаться, то только вперед.

28 У меня нет любимого места для отдыха. Важно, с кем отдыхать. А где — вопрос уже второстепенный.

ДОСЬЕ

Леонов Роберто Александрович родился в 1990 году в Москве. В 2014 году окончил Московский институт государственного и корпоративного управления. С 2015 по 2016 год работал в ГБУ «Жилищник Лосиноостровского » в должности мастера участка.

В апреле 2016 года получил должность консультанта управы Лосиноостровского района, отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. В июле 2017 года был переведен на должность начальника отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 1 ноября 2019 года назначен на должность главы управы района. Женат, воспитывает сына и дочь.