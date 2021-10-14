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Московских школьников и студентов колледжей приглашают на литературные онлайн-конкурсы

Марьяна Шевцова

Общество
Московских школьников и студентов колледжей приглашают на литературные онлайн-конкурсы
Фото: Pexels

Городской методический центр подготовил для московских школьников творческие онлайн-конкурсы, посвященные 200-летию со дня рождения Федора Достоевского и Николая Некрасова.

Ученикам 7–11 классов и студентам колледжей, увлекающимся творчеством Достоевского, предлагается создать буктрейлеры к любимым произведениям писателя, отражающие их содержание, самые яркие моменты, или к монографиям, посвященным его жизни и творчеству. Работы нужно представить до 31 декабря. Длительность видеоролика не должна превышать четырех минут. Авторов лучших буктрейлеров определят в апреле.

Участниками конкурса «Читаем вслух некрасовские строки» могут стать школьники и студенты колледжей. Юные москвичи могут выбрать любое понравившееся произведение Николая Алексеевича Некрасова, выучить его наизусть и записать свое выступление на камеру. Ролик должен быть готов до 15 ноября. Результаты станут известны в конце января.

Для юных книголюбов проводится литературный конкурс «Самый талантливый читатель». Участвовать в нем могут ученики 1–6 классов. В коротких видеороликах ребятам предлагается увлекательно и оригинально представить книгу, которая произвела на них неизгладимое впечатление. В этом году выбор ограничен литературными и народными сказками со всего мира. Своим выступлением школьники должны заинтересовать зрителей прочитать их любимое произведение. Можно использовать рисунки, поделки и даже сценические костюмы. Итоги будут подведены в марте.

Готовые ролики конкурсанты должны опубликовать на своем YouTube-канале, а затем разместить ссылку в личном кабинете на сайте Городского методического центра.

Литературные творческие конкурсы проводятся Городским методическим центром для популяризации и сохранения традиций семейного чтения, развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся, воспитания вдумчивых и увлеченных читателей.

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