Московские школьники и студенты колледжей примут участие в театральном конкурсе

МГАХИ им. В. И. Сурикова / Фото: Информационный Центр Правительства Москвы

Ребятам предстоит проанализировать, какую роль играют декорации и театральные костюмы в раскрытии содержания спектакля, а также как афиши влияют на эмоциональное восприятие зрителя.

В столице стартовал первый этап конкурса «Магия театра: путешествия во времени — 2022». Принять участие в нем могут ученики 7–11 классов и студенты колледжей 1–2 курсов как индивидуально, так и в составе группы до пяти человек.

В этом году конкурс посвящен Михаилу Щепкину, реформатору русской национальной актерской сцены. Для создания работы ребятам предлагается использовать пьесы Николая Гоголя, Александра Пушкина, Александра Грибоедова, Мольера или Уильяма Шекспира. После выбора произведения, участникам нужно будет провести исследование, как эскизы театральных костюмов могут служить средством сценической выразительности, как раскрывается идейное содержание спектакля в сценическом макете или как театральная афиша и лифлет могут эмоционально воздействовать на зрителя. При этом работа должна быть основана на изучении материалов Театрального музея им. А. А. Бахрушина.

Конкурс проводится в три этапа. Сначала состязание проходит на уровне образовательных организаций. Руководители ребят, которые стали победителями и призерами первого этапа, должны до 26 декабря зарегистрировать их на сайте Городского методического центра. 22 января пройдет окружной этап. В этот день участникам нужно будет защитить перед жюри свою проектную и исследовательскую работу. По результатам выступлений ребят формируется список участников городского этапа, который будет проведен 19 февраля.

Победителей и призеров наградят именными дипломами и каталогами авторских работ.

Организатором конкурса «Магия театра: путешествия во времени – 2022» является Городской методический центр, учредителями — МГАХИ им. В. И. Сурикова и Театральный музей им. А. А. Бахрушина. Конкурс помогает развить культуру проектной и исследовательской деятельности учеников на основе изучения архивных материалов и коллекции экспонатов Театрального музея им. А. А. Бахрушина.