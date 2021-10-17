Олень на капоте: 65 лет назад сошла с конвейера легендарная «Волга»

Автомобиль «Волга», или ГАЗ-21, та самая, с «оленем на капоте», которую угонял Юрий Деточкин, был запущен в серию ровно 65 лет, в октябре 1956 года. Машина с ходу стала символом статуса.

Выпуск ГАЗ-21 стал настоящим прорывом для отечественного автопрома.

— Это один из немногих случаев, когда мы не скопировали чужой автомобиль целиком, а сделали свой, пусть и руководствуясь зарубежными идеями, — рассказывает автоэксперт Олег Осипов.

Тогда в автомобильном дизайне был в дикой моде аэростиль: машины своими обводами напоминали самолеты того времени. Наши конструкторы тщательно изучили внешний вид и устройство Ford Mainline 1954 модельного года , Chevrolet Bel Air и Plymouth Savoy. Два последних авто даже специально закупили и разобрали до винтиков, чтобы понять, как сделать на «Волге» автоматическую трансмиссию.

— Машину изначально производили для элиты: крупных чиновников, генералов и заслуженных личностей — академиков, известных артистов, писателей и прочих приближенных к властному олимпу, — говорит Осипов. — В общем, для тех, кому «Чайка» еще не по чину, а «Москвич» — вроде как уже мелковато.

Фото: Из личного архива Юрия Никулина

После деноминации 1961 года стоимость «Волги» была 5100 рублей, но в 1963-м цена повысились и составляла в среднем 5600 рублей (например, ГАЗ-21Л стоил 5500 рублей, а ГАЗ-21У — 5880). Теоретически, если не тратить ни копейки, на автомобиль можно было накопить года за два-три.

Впрочем, всем подряд его не продавали: сразу выстроилась очередь на год вперед, и включали в эту очередь далеко не каждого.

— «Волга» несла еще и важную идеологическую функцию. Для населения она была живой рекламой достижений советского автопрома и, следовательно, советской власти в целом, — поясняет Олег Осипов.

Лишь несколько лет спустя, когда Горьковский автозавод более или менее насытил рынок, «Волги» стали использовать в качестве такси. По нынешним меркам этот автомобиль приравнивался бы к бизнес-классу. А премиумом была «Чайка».

Фото: Владимир Вдовин / РИА Новости

Скопировали с герба

Олень на капоте — символ «Волги». Он взялся с герба города Нижний Новгород — тогда, впрочем, он назывался Горький. Дело в том, что город окружают леса, где еще в ХХ веке водилось много оленей. Вот они и «забежали» сначала на герб, а потом и на капот автомобиля. Одной из проблем автовладельцев были кражи фигурок — их постоянно отламывали на сувениры. В Великобритании, впрочем, так же лихо отламывали шильдик с «Ягура», а в Германии — с «Мерседеса».

Актеры Георгий Жженов (слева) в роли милиционера и Иннокентий Смоктуновский в роли Деточкина / Кадр из фильма «Берегись автомобиля» / «Мосфильм», 1966

Звезда кино

В 1965 году «Волга» стала звездой телеэкранов. Именно фильм Рязанова «Берегись автомобиля», главную роль которого исполнил Иннокентий Смоктуновский, сделал ГАЗ-21 настоящей легендой. К этому времени, впрочем, на машине ездили многие известные артисты. Так, Юрий Никулин умудрился заполучить не седан, а универсал модели ГАЗ-22, который ему в порядке исключения продали после письменного обращения — мол, такая машина необходима для работы.

Первый в мире космонавт, Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин за рулем автомобиля «Волга» во время посещения фирмы, занимающейся продажей советских автомобилей. / Фото:Валентин Черединцев / ТАСС

Машина первого космонавта

В 1961 году Юрий Гагарин в качестве награды за покорение космоса получил в подарок от коллектива Горьковского автозавода черный ГАЗ-21И с двигателем в 70 лошадей. От обычной гагаринская «Волга» черного цвета отличалась лишь светло-голубым цветом салона. После гибели Юрия Алексеевича машина с пробегом около 90 000 километров с 1971 года хранилась в специальном стеклянном гараже возле Дома-музея первого советского космонавта в городе Гагарине Смоленской области.

Фото: Пресс-служба Мосгортранс

«Акулья пасть» сделала автомобиль агрессивнее

Вторая серия «Волг» отличалась новым оформлением решетки, напоминавшей акулью пасть. Салон и механическая часть остались практически неизменными. На моделях, где на капоте не было оленя, устанавливали хромированное окончание центрального молдинга капота — в виде «капли». В машинах, которые выпускали после 1958 года на верхней части панели приборов появилось матовое напыление, изменилось оформление радиоприемника, добавился омыватель лобового стекла.

ФАКТ

У «первой серии» под капотом было 65 «лошадок». Потом двигатель усилили до 75 л. с., в экспортном варианте — до 85 л. с.

СПЕЦЗАКАЗ

Немногие знают, что около 600 «Волг» первого поколения на заводе оснащались двигателем V-8. Правда, не массово и серийно, а в рамках подготовки машин для спецслужб.

Выполняя заказ КГБ СССР, в Горьком установили под капотом «двадцать первой» двигатель V8 от ГАЗ-13 «Чайка», и под капотом были уже не 70, а 195«лошадей»! В итоге такая усовершенствованная машина разгонялась до 100 км/ч за 17 секунд (против 34 с у стандартной «Волги»), а ее максимальная скорость достигала 170 км/ч.