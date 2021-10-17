Адвокат оценила новые правила вывоза детей за пределы России 

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Семейный адвокат рассказал, как повлияют новые меры на вывоз ребенка из РФ.

С 17 октября в РФ вступил в силу новый порядок вывоза детей за пределы страны. Согласно нововведению, отныне один из родителей вправе запрещать вывозить ребенка в одну конкретную или несколько указанных стран. Также изменился срок отработки соответствующих заявлений в подразделениях МВД. Как эти меры помогут решить спорные моменты и упростят ли они процедуру выезда за пределы РФ с ребенком, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

По мнению семейного адвоката, член Адвокатской палаты Москвы Владислава Оршева, принятые меры, регламентирующие порядок вывоза ребенка за рубеж, являются своевременными и очень актуальными. Эксперт выразил уверенность, что нововведение позволит уменьшить количество спорных моментов, которые возникали у семейных пар, желающих «использовать общего ребенка в качестве рычага воздействия»:

— Раньше тот, кто накладывал запрет на вывоз ребенка, мог не сообщить об этом своей второй половинке, хотя и обязан был, что приводило к большим проблемам при пересечении границы. В результате чего все вопросы регламентировались больше не законом, а индивидуальным путем. Теперь же закон обретает более ясные формулировки, и применить новую схему можно абсолютно к любой ситуации.

Итак, согласно новому приказу МВД, обоим законным представителям ребенка независимо от гражданства предоставляется право заявить о своем несогласии на выезд ребенка за пределы страны:

— Теперь любой из родителей вправе установить общий запрет на выезд своего чада из России, так и запретить вывозить несовершеннолетнего в конкретные страны, которые он укажет.

Кроме того, отныне у родителя ребенка, который заявил о запрете выезда его из страны, появится возможность самому покидать Россию с несовершеннолетним. Однако такая мера позволительна при условии наличия у родителя российского гражданства. Раньше при наложении соответствующего запрета одним из законных представителей несовершеннолетнего второй родитель тоже автоматически лишался этого права:

— То есть если мать несовершеннолетнего запретила супругу вывозить ребенка из страны, то она сама тоже не могла с ним никуда из РФ выехать. Вот в чем была главная проблема. Логика этой меры заключалась в том, чтобы исключить шансы на похищение несовершеннолетнего вторым родителем. Однако в то же время страдал тот, кто этот запрет накладывал.

Новая поправка, по словам эксперта, эту проблему решила, и теперь не будет возникать споров на пограничных пунктах пропуска при попытке вывезти ребенка, так как закон обрел более «четкие очертания».

В то же время Оршев отметил: если заявителем выступает иностранный гражданин, тогда ребенок не сможет выехать из РФ ни с ним самим, ни со вторым родителем.

Для того чтобы заявить о своем несогласии или согласии на выезд ребенка за рубеж, достаточно обратиться в любое подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России.

В случае проживания семьи за рубежом, как заметил эксперт, следует обращаться с подобными заявлениями в консульские или дипломатические учреждения РФ по месту своего проживания за границей.

Изменился также срок рассмотрения подобных обращений:

— Раньше сотрудники подразделений по вопросам миграции рассматривали данный запрос в течение пяти рабочих дней, теперь они обязаны отработать заявление за два дня.

Еще одной опцией является возможность отменить свое решение о несогласии на выезд во внесудебном порядке. При этом гражданство родителя не имеет никакого значения. Для отзыва следует обратиться в МВД или диппредставительство, если вы проживаете не в РФ.

Все спорные моменты относительно несогласия законных представителей на выезд ребенка из страны, как и ранее, будут решаться в судебном порядке:

— Новая мера во многом упрощает процесс выезда за границу с ребенком, и больше не нужно родителю доказывать пограничникам законность вывоза несовершеннолетнего в другую страну. То есть идет процедура совершенствования закона, и теперь определены более четкие понятия и нормы поведения при возникновении любых проблем по этой теме.

В то же время, как и прежде, сохраняется требование сообщать второму родителю о том, что в отношении ребенка установлено ограничение на выезд. О снятии запрета тоже нужно информировать «вторую сторону». Направить уведомление можно как по адресу проживания, так и по месту пребывания.