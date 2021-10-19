День, когда метро остановилось: 80 лет назад движение поездов прекратилось почти на сутки

Москвичи в подземном зале станции метро «Маяковская» во время воздушной тревоги. / Фото: Аркадий Шайхет / РИА Новости

В эти октябрьские дни 80 лет назад столичный метрополитен спешно готовился к... взрыву.

Поводом для такой крайней меры было тяжелое положение на фронте Великой Отечественной войны.

Государственный комитет обороны 15 октября издал постановление «Об эвакуации столицы СССР». В нем, в частности, говорилось: «В случае появления войск противника у ворот Москвы поручить НКВД — товарищу Берии и товарищу Щербакову произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет эвакуировать, а также все электрооборудование метро (исключая водопровод и канализацию)».

Постановление было подписано главой правительства СССР Иосифом Сталиным, так что никаких обсуждений вокруг него не предполагалось.

Метрополитен, который успел проработать чуть больше шести лет и приобрел славу самого красивого в мире, начал активную подготовку к уничтожению.

— Эвакуация парка подвижного состава вглубь страны началась еще в летние месяцы, — рассказывает историк инженерии Сергей Морозов. Вагоны уходили в Горький. Вместе с ними демонтировалась и вывозилась часть оборудования.

Нарком путей сообщения Лазарь Каганович 15 октября распорядился начать подготовку к выведению метрополитена из строя, поскольку полностью уничтожить такое колоссальное подземное сооружение было не под силу. Было принято решение затопить станции и лишить метро электричества. Важные объекты инфраструктуры метро были минированы. Срочно обрубались силовые кабели, на подстанциях снимали трансформаторы, а на станции «Динамо» даже приступили к демонтажу эскалаторов. Пассажиры, пришедшие к дверям вестибюлей станций 16 октября, обнаружили, что они закрыты. Для некоторых жителей столицы это послужило дополнительным аргументом в пользу того, что Москва со дня на день будет сдана. Началась паника.

О событии тех дней написал поэт Наум Коржавин:

Календари не отмечали

Шестнадцатое октября,

Но москвичам в тот день — едва ли

Им было до календаря.

Ближе к полудню 16 октября 1941 года власти Москвы дали команду возобновить работу метро. К вечеру составы вновь перевозили пассажиров. Приведенные в негодность кабельные трассы были оперативно восстановлены работниками метрополитена.

С тех пор столичный метрополитен не останавливался ни на один день. В историю 16 октября вошло как единственный день, и то не полный, когда поезда не ходили, а станции были закрыты.

Метро продолжало работать не только как транспортное предприятие, но и как крупнейшее бомбоубежище столицы, принимавшее сотни тысяч жителей.

КСТАТИ

Для оборудования мест для жителей пути на станциях и в тоннелях метро закрывались деревянными щитами. Для их сооружения понадобился целый вагон стальных гвоздей.

ЦИФРА

21 станция была в составе Московского метро в начале Великой Отечественной войны.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Во время воздушных тревог на станциях метрополитена укрывались в том числе и беременные женщины. В метро родилось более 200 детей во время войны.