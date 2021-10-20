Экскурсовод музейно-выставочного комплекса истории госслужбы провел онлайн лекцию для столичных школьников

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

20 октября «Мои Документы» приняли участие в проекте «Прогулки по музеям» и рассказали московским школьникам о Музейно-выставочном комплексе истории государственной службы. Экскурсовод провела лекцию для столичных учащихся школ и колледжей об истории присутственных мест в России, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе центров госуслуг.

Музейно-выставочный комплекс во Дворце госуслуг на ВДНХ открылся в июне 2019 года. Экспозиция посвящена истории чиновничества, становлению и развитию письменности и письменных принадлежностей, а также эволюции делопроизводства в России.

— Это интерактивный музей, где специальное оборудование помогает гостю перенестись в прошлое и, например, оказаться в помещениях XVII и XIX веков, побывать в паспортном столе советского времени. С помощью современных технологий можно прочувствовать все тонкости работы государственного служащего в разные исторические периоды, а увлекательные виртуальные игры познакомят с процессами получения и создания документов, — рассказали в «Моих документах».

Также здесь есть возможность изготовить сувенирные документы в виде разнообразных грамот, похвальных листов и других документов, сделать памятные фото в историческом костюме госслужащего, опробовать в действии пишущие машинки, счеты, телеграфы и арифмометры, например, произвести арифметические расчеты при помощи самого известного счетного инструмента на Руси — деревянных счетов.

Кроме того, на площадке Музейно-выставочного комплекса реализуют проект «Учебный день в музее». Для учеников 6, 8 и 9 классов здесь проходят уроки по обществознанию, истории, иностранным языкам, математике и информатике. В рамках программы «Московский экскурсовод» школьники имеют уникальную возможность приобрести практические навыки разработки экскурсионных маршрутов и проведения экскурсий для жителей и гостей столичного региона.

Посетить Музейно-выставочный комплекс истории госслужбы может каждый желающий в часы работы Дворца госуслуг «Мои Документы» — с 10:00 до 22:00. Он расположен по адресу: ул. Проспект Мира, д. 119, ст. 71.