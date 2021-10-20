Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В среду 20 октября, в Международный день повара, стартовал осенний сезон «Кулинарной битвы». Четыре столичных повара приготовили вырезку лося и посоревновались за звание лучшего кулинара.

Тонкие круглые слайсы корня сельдерея выходят из-под ножа повара Вардана Меликяна. Он наполняет начинкой каждый кусок корнеплода и заворачивает его. Получается необычная закуска, внешне напоминающая вареник. Это ремулад. Заглядываем внутрь: корень сельдерея, нарезанный кубиками, майонез, тимьян. А главный ингредиент закуски — филе лося.

Это не единственное необычное блюдо, которое сегодня приготовили повара. По кухне разносится запах жареного мяса. На сковородах у всех поваров лежит вырезка лося. А что из него приготовить и с чем сочетать мясо — каждый решает сам.

— Ремулад будет дополнением к моему основному блюду.

Я готовлю вырезку средней прожарки, пюре из корня сельдерея и кислых яблок, — объясняет Вардан Меликян, размешивая в тарелке желтоватую смесь. — А к мясу я приготовлю соус демиглас с брусникой. Я считаю, что вкус дичи отлично дополнит легкая кислинка.

Рядом с Варданом работает шеф-повар Евгений Аксенов.

— Лосиная вырезка мягкая, готовить ее легко, — говорит Евгений Аксенов, то и дело поглядывая то в кастрюлю, то на загадочный листок бумаги на столе. — Это схема моего блюда. Я нарисовал его и рядом написал нужные ингредиенты. Всегда так готовлюсь к конкурсам. Вот только получается «пришел и проиграл», ни разу не побеждал. Но участвовать все равно интересно.

Дзынь! Таймеры показывают, что прошел час с начала конкурса. Блюда готовы. Одну тарелку повара отдают на пробу гостям. Вторую — на суд членам жюри.

— Дичь — это специфический продукт с определенными оттенками аромата. И у всех поваров получились абсолютно разные блюда, — говорит организатор «Кулинарной битвы», председатель правления Международной ассоциации профессиональных кулинаров Валентин Лобачев.

Лучшим блюдом стала вырезка лося с сельдереем в трех текстурах с соусом из клюквы и сосновых шишек. Автор этого шедевра — Евгений Аксенов.

— Я не ожидал. Это моя первая победа! Думаю, мне помог мой опыт. Я в этой профессии уже 23 года, — делится радостью Евгений Аксенов, прижимая к груди заветный сертификат победителя.

РЕЦЕПТ

Ремулад из сельдерея с лосем легко приготовить в домашних условиях. Для этого нужно один корень сельдерея разделить на 2 части: одну нарезать тонкими слайсами, вторую — мелкими кубиками. К кубикам сельдерея добавить нарезанное мясо лося, обжаренное на сковороде в течение 10 минут, а также тимьян, соль и перец по вкусу. Начинку завернуть в слайс сельдерея и обжарить на сковороде с двух сторон в течение 10 минут.