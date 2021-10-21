Идеи Дмитрия Давыдова позволят преодолеть негативные последствия увлечения азартными играми

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Овладев умами миллионов людей, идеи обретают мощную силу и энергию, которые способны изменить жизнь страны. Только для достижения желаемых результатов идеи должны активно работать, считает Дмитрий Давыдов.

Дмитрий Давыдов — предприниматель, общественный активист. Изучив зарубежный опыт, он предлагает его использовать в России. Давыдов хочет, чтобы наша страна стала самой лучшей в мире.

Пять лет назад Дмитрий впервые предложил свои идеи общественности. Однако, несмотря на широкую огласку в СМИ, они остались без внимания со стороны властей. Дать новую жизнь своим идеям пятилетней давности Дмитрия Давыдова побудил 2020 год, когда пандемия заставила многих задуматься о судьбах мира. Дмитрий убежден, что предложенные им идеи могут принести большую пользу России, если будут вовремя услышаны государством и воплощены в жизнь.

Ряд предложений Дмитрия Давыдова посвящен преодолению негативных последствий азартных игр. По его мнению, участие в азартных играх и ставках на деньги стало максимально доступным благодаря развитию информационных технологий. К сожалению, считает Давыдов, для многих клиентов казино, букмекерских контор, лотерей и тотализаторов увлечение перерастает в патологическую зависимость. Миллионы граждан сталкиваются с негативными последствиями увлечения азартными играми. Азартные игры прочно вошли в современное общество, подвергая риску жителей страны и побуждая укреплять государственное регулирование в этой сфере. Но, к сожалению, в стране до сих пор нет организаций, которые специализируются на помощи игроманам, нет ни одного сайта, посвященного их поддержке.

За последние годы Россия сделала огромный шаг в сфере контроля игорного бизнеса, учредив Единый регулятор азартных игр. Но принятых мер недостаточно. Поэтому Давыдов предлагает обязать операторов игорного бизнеса оказывать финансовую помощь благотворительным организациям и частным компаниям:

а) занимающимся научными исследованиями в области профилактики и лечения игорной зависимости;

б) проводящим образовательно-просветительские мероприятия по разъяснению опасностей увлечения азартными играми;

в) оказывающим консультативную помощь игрокам и их близким, столкнувшимся с этой проблемой;

г) ведущим профилактическую работу среди зависимых игроков.

Если поддержать организации, занимающиеся проблемой негативных последствий азартных игр, то сотни россиян смогут вернуться к нормальной жизни, считает Давыдов.

СПРАВКА

Дмитрий Давыдов не связан с российскими и зарубежными политиками. Он не является гражданином России и не проживает в ней. Его попытка способствовать развитию России — это дань предкам, поскольку Россия — это его историческая Родина.

Рассказывая о проекте 20 идей, Давыдов подчеркивает свою нейтральную позицию. Красной нитью через все высказывания Дмитрия проходит мысль о том, что результатом воплощения идей будут довольны все. Поэтому он надеется, что государство поддержит эту инициативу на законодательном уровне.

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