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Учительница младших классов стала победительницей фотоконкурса

Никита Бессарабов

Общество
Учительница младших классов стала победительницей фотоконкурса
Фото: Из личного архива Ольги Корявцевой

Московская учительница младших классов Ольга Корявцева победила в фотоконкурсе, который организовал Государственный исторический музей совместно с одним из крупных производителей фотоаппаратов. В четверг, 21 октября, «Вечерняя Москва» побывала вместе с победительницей на фотопрогулке, чтобы взглянуть на город ее глазами.

Корявцева 11 лет работает учителем начальных классов и около трех — занимается фотографией. Увлечение фотоделом связано с профессией. Во-первых, фотографировать город она начала, когда поняла, что ее ученики мало знают о Москве.

— Хотелось открывать им что-то новое, — вспоминает педагог. — Историей я увлекалась всегда — это мое хобби. И очень люблю свой город. Стала просвещать учеников. Могла достать снимок и показать им место, о котором говорила. Детям интереснее воспринимать такую информацию.

Во-вторых, в школе «Глория», где работает Ольга, есть свой медиакласс. Здесь она реализуется не только как учитель, но и как фотограф.

— Есть возможность совмещать два любимых дела, и это замечательно, — говорит Корявцева.

Каждый день сумку учителя делят тетради с проверенными домашними работами и фотоаппарат. Хотя сначала Ольга делала снимки на смартфон.

— Было удобно, потому что телефон мобилен, — объясняет Ольга Корявцева. — Его легко носить и можно достать в нужный момент. Но фотографиям не хватало художественности, и я решила получить дополнительное образование. Окончила несколько фотокурсов, училась у известных фотографов.

Учительница младших классов стала победительницей фотоконкурсаФото: Из личного архива Ольги Корявцевой

Ольга не планировала связывать свою жизнь с фотографией, менять профессию. И сейчас не собирается этого делать. Говорит, для нее важно уметь передавать то, как она видит город.

— Он меняется каждый год, — добавляет учительница. — Я сотрудничала с проектом «Русская усадьба». Волонтеры занимаются сбором информации о старых постройках. Както я увидела, что одна из усадьб сгорела — исчез маленький кусочек истории. Поэтому я решила собирать как можно больше данных о тех местах, которые в дальнейшем могут перестать существовать.

Корявцева фотографирует в московских музеях и парках, на известных столичных улицах и в небольших переулках.

— Мои любимые места — это Крымский Вал, «Музеон», Китай-город, — рассказывает она. — Я люблю Хамовники и Бабушкинский район, в котором живу. У меня в творческом портфеле много уличных фотографий и архитектуры. Это те направления, которыми я горю. Все, кто живет фотографией, учатся видеть необычное в простых вещах. Высматривают то, на чем может остановиться взгляд. Но у каждого свое видение, собственные пути самовыражения. Я ищу необычные ракурсы улиц и зданий. Иногда обрабатываю фотографии, состариваю их. Часто хорошие кадры получаются совершенно случайно. Главное — вовремя увидеть, поймать момент.

СПРАВКА

Ольга победила в фотоконкурсе «Город с историей», в котором участвовало больше трех тысяч человек. Она сфотографировала ретропоезд, прибывающий на Киевский вокзал. И назвала снимок «Стеклянное небо инженера Шухова». В начале XX века Владимир Шухов спроектировал арочное перекрытие Брянского (ныне — Киевского) вокзала. Прошло больше ста лет. Вокзал теперь выглядит иначе. Но здесь еще можно найти разрозненные кусочки прошлого — фото Корявцевой тому подтверждение.

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