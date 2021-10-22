Бесценная крыша: подорожают ли частные дома из-за льготной ипотеки

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Правительство России решило расширить программу льготной ипотеки и распространяло ее на индивидуальное жилищное строительство. Об этом заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин. Данная мера позволит многим россиянам реализовать мечту о жизни в собственном доме, считают власти. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, может ли нововведение спровоцировать рост цен аналогично тому, как это было на рынке новостроек.

Для кого кредиты

Программа льготной ипотеки, ранее затрагивавшая только жилье в многоквартирных новостройках и принятая как одна из мер поддержки людей и строительного бизнеса, из-за высокого к ней интереса продлена до 1 июля 2022 года. Так на заседании кабмина объяснил принятое решение премьер-министр Мишустин. Его обращение опубликовано в телеграм-канале правительства. В рамках программы граждане могут приобрести жилье у застройщика по кредитной ставке 7 процентов годовых.

Теперь аналогичные условия распространяются и на индивидуальное жилье, но также от застройщиков. Помимо всего прочего, вводится стимулирование для молодых семей, проживающих в моногородах, в рамках программы «Дальневосточная ипотека». Они смогут приобретать жилье не только в новых домах, но и на вторичном рынке. По словам Мишустина, это особенно важно для жителей малонаселенных территорий, где попросту не ведется нового строительства.

Стимулирование строительства

Когда программу льготной ипотеки только ввели в прошлом году со ставкой 6,5 процента, это совпало с ростом цен. В 2020 году на первичном рынке они поднимались в среднем на 11–48 процентов, на вторичном — на 8–16 процентов, в зависимости от региона и методики подсчета, говорится в обзоре компании БКС. В Центробанке это связывали в том числе и с действием программы льготной ипотеки.

Однако индивидуального жилья аналогичная ситуация, вероятно, не коснется, считает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. При этом решение правительства он оценивает очень положительно, поскольку, по опросам, большая часть россиян хочет жить в своем доме.

— Я думаю, это не приведет к такому же росту цен, как в многоквартирных домах в начале действия программы. Главный вопрос заключается в том, что ипотека на ИЖС будет стимулировать не строительство многоэтажных домов в мегаполисах, а строительство жилья на земле. Сейчас оно на порядок больше востребовано. А решение расширить программу льготной ипотеки вполне отвечает потребностям населения, — заявил представитель отрасли.

Новый тренд

По словам Апрелева, за то, чтобы распространить льготы на готовое жилье, выступали большинство профессиональных участников рынка. И то, что снижение ставок сейчас распространяется на частные дома, — это здорово, отметил эксперт.

— Если раньше люди были вынуждены покупать жилье в городах и только небольшой процент попадал под сельскую ипотеку, совсем маленькое количество людей, то сейчас практически все, кто пользуется льготой — а это семьи даже с одним ребенком, — могут купить индивидуальное жилье. Это совершенно новый тренд, который стимулирует постепенное изменение тренда на проживание за пределами мегаполиса, — считает вице-президент Российской гильдии риелторов.

Рынок успокоился

Похожего мнения придерживается эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. По его словам, цены действительно не будут расти. Да и программа льготной ипотеки не способствует подорожанию в том объеме, в котором это пытались представить некоторые руководители регулирующих органов.

— Инициатором мысли о том, что на рост цен повлияла льготная ипотека, была руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина. Однако заявляла она об этом в своих интересах, активно комментируя рынок недвижимости, что, в принципе, Центробанку несвойственно. На мой взгляд, основные причины роста цен были гораздо серьезнее, — пояснил эксперт.

Цены же на индивидуальное жилье, говорит Барсуков, не будут расти, потому что льготная ипотека касается только тех домов, которые возводят застройщики. А они занимаются ИЖС не так много. Кроме того, конъюнктура рынка сейчас не такая, как в прошлом году. Рынок стал спокойнее, спрос не такой активный, как в прошлом году осенью.

— Спрос нормальный, деловой, но не ажиотажный. Рынок уже насыщен, — объяснил специалист.

Барсуков также уточнил, что 22 октября Центробанк поднял ключевую ставку до 7,5 процента. А это значит, что и кредитные ставки по ипотеке в ближайшее время вырастут, хотя бы на полпроцента, в том числе и в рамках льготной. Ведь она ранее составляла 6,5 процента. Да и максимальная сумма кредита сократилась с 12 миллионов рублей в Москве и Московской области до 3 миллионов, где бы не находилось жилье. В Подмосковье, например, уложиться в этот бюджет при минимальном первоначальном взносе, покупая дом, сложно, заключил Барсуков.