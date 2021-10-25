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Идеи молодежи помогут улучшить город

Дарья Пиотровская

Общество
Идеи молодежи помогут улучшить город
Студентки Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Анна Потапова (слева) и Алена Рыкова в составе команды представили свое видение Москвы будущего. Девушки презентовали концепцию «трехэтажного» города / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Агентство по развитию культуры и искусства провело форсайт-сессию «Москва-2040». Студенты размышляли, какой будет столица спустя 19 лет.

Более 25 студентов, разбившись на команды, строят свою модель Москвы-2040. Они думают, что бы они улучшили в городе, какие тренды развили бы. В аудиториях коворкинг-центра «Душевная Москва» кипят дискуссии. Одни готовят презентацию на ноутбуке, другие рисуют плакаты. В основном на приглашение Агентства по развитию культуры и искусства откликнулись студенты РАНХиГС.

— Главное, чтобы ребята увидели свою активную роль в построении будущего, — считает директор по развитию АРКИ Оксана Муминова. — Планируем проводить такие встречи регулярно.

К презентации проектов участники отнеслись с энтузиазмом. Первая команда уделила внимание развитию инфраструктуры города. Кроме того, студенты говорили о том, как важно воспитывать детей в любви и понимании. По мнению Алены Рыковой, в школах следует для каждого ученика сделать обязательной работу с психологом. Анна Потапова озвучила концепцию «трехэтажной» Москвы, призванную разгрузить дороги путем постройки эстакад будущего: экологичных и удобных.

— Важно развивать спальные районы города, — добавила девушка. — И конечно, регионы нашей огромной страны.

Проект второй команды посвящен культуре и образованию. Ребята предложили ввести еженедельное посещение школьниками музеев, занятия по финансовой грамотности, а также уроки толерантности. Они высказали и свои идеи по профилактике буллинга.

Третья команда решила представить будущее Москвы комплексно, визуализировать его с разных сторон. Как предположил участник коллектива Егор Золотов, в 2040 году Московская область станет частью столицы. Ребята затронули темы развития местного самоуправления, диалога власти и граждан. По их мнению, цифровизация не должна отодвигать на дальний план реальную жизнь.

— Важно повышать престиж высшего образования и снижать престиж таких занятий, как блогерство, — отметила Анастасия Горячева. — Конечно, блогеры производят и полезный контент, но в основном это информационный шум. Дети, сбитые им с толку, считают, что умения снимать ролики в жизни достаточно. Да, на этом можно заработать, но никакой пользы для Москвы, для России не будет.

Каждый вынес из мероприятия что-то ценное.

— До этого дня я не просыпалась с мыслью о том, что способна что-то изменить в Москве. А теперь думаю, что могу, — отметила Горячева. — Хочу, чтобы позиции Москвы росли в международных рейтингах и чтобы мы чувствовали себя в нашем городе хорошо. Надеюсь, наши лучшие идеи станут реальностью.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Илона Забродоцкая, президент АНО «Агентство по развитию культуры и искусства»:

— Oчень приятно, что у нас такая активная молодежь. Мы должны слышать, какие темы их волнуют, и взаимодействовать с ними, двигаться в одном направлении к улучшению нашего города и государства. У молодых всегда может быть такая идея, о какой мы, старшее поколение, даже и не подозревали. Они фантазируют, учатся. Хочется им в этом помочь и дать развиваться по собственному пути.

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