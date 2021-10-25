Студенты и «умные» изобретения помогают обеспечивать безопасность жителей столицы

Студентка юридического колледжа Анастасия Секачова пришла на выставку, чтобы познакомиться с новыми разработками в сфере обеспечения безопасности. Особенно ее привлек робот-пес. Забавное на вид устройство служит серьезной цели: охраняет территорию и может выявлять утечку вредных веществ / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столице завершилась Международная выставка средств обеспечения безопасности «Интерполитех-2021». На ней представили лучшие отечественные разработки отрасли.

Одним из ключевых событий выставки стал форум «Безопасная столица». Член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин обозначил главные вызовы времени — нерегулируемый экстремистский контент, нехватка кадров в сфере безопасности и использование контрафактных материалов при строительстве, что повышает риск пожара. Над их решением уже идет работа.

— Мы запросили органы внутренних дел тех регионов, где производят продукцию, не соответствующую строительным стандартам, создали базу и работаем над тем, чтобы запретить распространение контрафакта в Москве, — сообщил Михаил Аничкин.

А с киберпреступностью помогает бороться столичная молодежь.

— В нашем вузе студенты создали кибердружины, которые отслеживают сайты с противоправной информацией и передают данные о них в Роскомнадзор, — рассказал ректор Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского Сергей Чеботарев. — Также мы открыли программу повышения квалификации «Противодействие терроризму и экстремизму» для того, чтобы каждый мог подтянуть знания в сфере информационной безопасности.

Еще один проект, который успешно реализуется в столице, — «Безопасный подъезд». Среди его целей — установка в домах электронного устройства, которое позволяет оперативно связаться со службами спасения.

Заключительным событием форума стало награждение победителей конкурса «Национальная безопасность». Призовое место заняли преподаватели Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого за разработку резервной системы электроснабжения ракетного комплекса.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Новейшие разработки в сфере безопасности гости могли увидеть своими глазами в павильонах выставочного центра. Среди них — роботизированная установка пожаротушения.

— Компактный робот автоматически обнаруживает очаг возгорания и оперативно направляет струю огнетушащего вещества на место пожара, — рассказала менеджер компании Евгения Двойнос.

Еще одна разработка бегает под ногами гостей на четырех лапах. Это робот-пес, созданный для охраны территории.

— Специальным сканером он анализирует местность и в случае взлома передает сигнал на базу. А чувствительная камера позволяет установить утечку вредных выбросов, — рассказал один из создателей робота Антон Валеев.

Выставка привлекла студентку юридического колледжа Анастасию Секачову.

— Одно из направлений моей учебы — криминалистика. На выставке «Интерполитех» можно увидеть новейшие разработки этой сферы, — поделилась Анастасия.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным отчета за 2020 год Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, уровень преступности в столице снизился на 25,5 процента, с помощью системы наблюдения было раскрыто 5085 преступлений, для правоохранительных органов было закуплено 170 единиц транспорта, для пожарных — 14 машин и 3000 средств связи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Сорокин, заместитель председателя гильдии негосударственных структур безопасности МТПП, координатор организации «Безопасная столица»:

— В московской системе образования третий год реализуется проект «Интернет без опасности» для учеников, педагогов и родителей. Семь тысяч человек уже прошли обучение на курсе. Кроме того, мы организуем очные мероприятия по информационной безопасности, в том числе в регионах. Например, в конце года в Москве пройдет интенсив для родителей. Весной этого года мы расширили аудиторию и подключили к обучению пенсионеров — одну из самых уязвимых групп в интернете.