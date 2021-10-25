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Московские школьники повысят уровень финансовой грамотности

Марьяна Шевцова

Общество
Московские школьники повысят уровень финансовой грамотности
Фото: Департамент финансов города Москвы

Эксперты из сферы финансов проведут лекции и мастер-классы для школьников и студентов колледжей, участвующих в чемпионате FinSkills. Посещать онлайн-занятия ребята будут по вторникам и четвергам в течение двух месяцев.

Так, специалисты столичного Департамента финансов познакомят ребят с базовыми принципами финансовой грамотности. В частности, они объяснят, что такое личный и семейный бюджет, как рационально распоряжаться своим доходом и избегать незапланированных трат. Используя практические примеры, учащиеся пройдут путь от создания финансовой подушки безопасности и пассивного дохода до формирования пенсионных накоплений.

Альтернативным способам приумножения денежных средств будут посвящены мастер-классы от экспертов Банка России. Ребята научатся сравнивать условия вкладов, узнают, чем инвестиции отличаются от сбережений и как оформить и получить налоговый вычет.

Особое внимание будет уделено вопросам финансовой безопасности. Школьникам расскажут о видах мошенничества, в том числе и в сети Интернет, объяснят, по каким признакам можно распознать финансовую пирамиду и что необходимо предпринять, чтобы вернуть деньги в случае действий злоумышленников. Ребята на практике закрепят полученные знания и попробуют свои силы в решении реальных кейсов. Также школьники узнают о способах управления рисками на финансовом рынке.

Ребята, планирующие в будущем открыть собственное дело, получат базовое представление о возможностях и рисках предпринимательской деятельности, научатся определять целевую аудиторию для своего продукта, а также правильно выбирать горизонт планирования.

— Чемпионат «Finskills» органично вписан в череду масштабных мероприятий Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры, который ежегодно проводится Департаментом образования и науки города Москвы. В то же время это совершенно новая самостоятельная площадка для приобретения знаний в области финансов и кибербезопасности, где столичные школьники могут познакомиться с мнениями признанных экспертов и проверить себя. Чемпионат направлен на формирование у школьников культуры, которая лежит в основе личного финансового благополучия, – отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Чемпионат финансовых компетенций FinSkills организован Городским методическим центром столичного Департамента образования и науки совместно с Департаментом финансов города Москвы и Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу. За три месяца проведения чемпионата ребята смогут существенно повысить свою финансовую, инвестиционную и правовую грамотность.

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