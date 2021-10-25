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Предприятия оптимизируют работу с учетом ограничений

Василиса Чернявская 

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Предприятия оптимизируют работу с учетом ограничений
Сотрудники компании-резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва» Яна Гнездилова и Илья Кононыхин соблюдают меры предосторожности на работе. В компании организованы измерение температуры и выдача масок / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Предприятия столицы перевели часть своих сотрудников на удаленку. Одними из первых это сделали резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва».

Со вчерашнего дня и до 25 февраля 2022 года возобновляется обязанность работодателей перевести не менее 30 процентов работников на удаленный режим работы. Среди тех, кто сможет трудиться удаленно — работники старше 60 лет и имеющие хронические заболевания. Ограничение не распространяется на граждан, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования предприятия. Также под ограничение не попадают вакцинированные сотрудники и переболевшие в течение последних шести месяцев.

Так, резиденты столичной особой экономической зоны «Технополис «Москва» уже перевели часть сотрудников на удаленку. В офисах стало меньше персонала, а вот производства стараются по максимум сохранить.

Один из самых «молодых» резидентов — компания, занимающаяся развитием 3D-технологий. На своей площадке они печатают около 170 тысяч кубических сантиметров изделий в месяц. Пандемия практически совпала со временем их прихода как резидента особой экономической зоны. В компании отмечают, что выдержали первую волну ограничений, готовы и к новой. Сейчас здесь часть людей переведена на дистанционную работу. Прежде всего это те, кто может работать из дома, а не задействован непосредственно на производстве.

В мэрии отмечают: введение ограничительных мер позволит сохранить здоровье граждан из групп риска в самые опасные периоды осенних и зимних простуд. К примеру, в прошлом году режим удаленной работы позволил сократить число пассажиров общественного транспорта на 40 процентов.

Также действуют и другие ограничения. Так, на десять дней для посещения закрываются кафе и рестораны, которые смогут работать только навынос или на доставку готовых блюд. Под исключение попадают объекты питания в гостиницах и хостелах, а также корпоративные столовые, но только при условии, что в них нет доступа людей с улицы.

— Наша общая задача — предотвратить распространение коронавируса, а не додавить бизнес, — подчеркнул необходимость закрытия общепита для гостей вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. — При этом за каждым ограничением непременно должна следовать адекватная денежная компенсация для бизнеса, поэтому в Москве действуют городские и федеральные меры поддержки.

Помимо этого, на десять дней закроются торговые объекты. Исключение составят те, которые реализуют товары первой необходимости: аптеки, продуктовые магазины, компании в сфере онлайн-торговли и доставки.

Не смогут работать организации в отрасли бытовых услуг, салоны красоты и парикмахерские, бани, сауны, фитнес-клубы и бассейны. На десять дней возьмут перерыв детские игровые центры и комнаты. Театры и музеи продолжат работу, но только на 50 процентов заполняемости.

Что касается здоровья москвичей, то медучреждения продолжат оказывать плановую и экстренную помощь. При этом стоматологии должны принимать только пациентов, которым требуется немедленное врачебное вмешательство.

— Несмотря на непростую ситуацию с пандемией, медпомощь будет оказана всем москвичам в полном объеме, — подчеркивает депутат Мосгордумы Лариса Картавцева. — Например, даже в самых сложных условиях город не приостанавливал лечение онкобольных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Щитов, депутат Мосгордумы:

— Массовая вакцинация помогла создать в городе прослойку людей, защищенных от вируса. Однако, как и прошлой осенью, после периода отпусков и летних каникул заболеваемость пошла в рост. Прежде всего уязвимы пожилые люди. Они вместе с теми, у кого есть хронические заболевания, будут переведены работодателями на дистанционный режим работы. Все устали уже от пандемии и ее последствий. Но надо отнестись с пониманием к этим мерам.

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