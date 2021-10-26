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Солист поп-рок-группы «Сарма 38» Алексей Тихонов: Ворвался в столичную жизнь

Андрей Объедков

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Солист поп-рок-группы «Сарма 38» Алексей Тихонов: Ворвался в столичную жизнь
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это музыкант и певец Алексей Тихонов.

Солист поп-рок-группы «Сарма 38» Алексей Тихонов записывает новый альбом «#38». Он рассказывает о том, как складывалась его творческая судьба.

— Алексей, вы родились под Иркутском. Как покоряли столицу?

— Как и многих других молодых людей, приезжающих в столицу, Москва меня встретила своей бешеной энергией, большим потоком людей, мощью и перспективой. Переезжая сюда, я пребывал в полной уверенности, что я уже созревший артист, и готов был свернуть горы. Но вся моя уверенность пропала в тот момент, когда я впервые пришел на джем-сейшн (импровизированное музыкальное действо. — «МВ») в клуб «Олимпиада 80» и услышал, как круто поют певцы под бешеный аккомпанемент музыкантов. Наступило время депрессии, которое сменилось стремлением работать над собой.

В Иркутске я был ресторанным певцом, но в Москве мне захотелось вырваться из этого плена. Поставив перед собой цель — найти кавер-группу и выступать «живьем», — я ее добился.

Общение с инструменталистами развивало меня как музыканта: я задавал им тысячу вопросов по гармонии, ритму, аранжировке, звучанию инструментов и стилевым особенностям в музыке. Около трех лет я работал в разных кавергруппах и выполнял все поставленные передо мной задачи. Но мне хотелось создать свою группу и реализовывать свои музыкальные и творческие идеи.

Солист поп-рок-группы «Сарма 38» Алексей Тихонов: Ворвался в столичную жизньФото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

— Получилось воплотить мечту?

— В 2012 году мы вместе с моим другом Максимом Комаровым создали нашу первую кавер-группу X-Train. Через год мы дали ей новое название — «Русский Бит». Тогда я еще и не помышлял об авторском материале, но благодаря моему другу басисту Богдану Солодовникову (басист группы «25/17». — «МВ»), который все время требовал сочинять, я начал задумываться о своей музыке. К тому же однокурсники из академии, где я учился, практически все сочиняли свои песни.

— А участвовали в популярных музыкальных шоу?

— Я регулярно ходил на кастинги в шоу «Голос», «Фактор-А», «Главная сцена», но все безрезультатно. Наблюдая за участниками шоу «Голос», я видел, что они становились популярны на какое-то время, но звезда их быстро меркла, потому что у многих не было своих песен. Я тогда понял, что для телевизионных кастингов нужен свой авторский материал. Я начал пробовать писать. И в этом случае меня также поддержал мой друг Максим Комаров. Мы создали группу с электронным звучанием, а спустя два года сменили стиль на поп-рок. Стали писать песни вместе. Началась наша по-настоящему творческая жизнь. Так появился наш сегодняшний проект — «Сарма 38».

— Что представляет из себя группа, почему такое название?

— Сарма — это сильный шквалистый ветер на озере Байкал, вырывающийся из долины реки Сарма, скорость которого может достигать до 60 километров в час. Ветер может непрерывно дуть несколько суток, при этом бывает настолько силен, что вырывает с корнем деревья, переворачивает суда, срывает крыши с домов и сбрасывает домашний скот с берега в море. А 38 — это Иркутский регион. Так сказать, название группы получилось как название родных иркутских мест, но в то же время со смыслом — двух врывающихся в столичную жизнь молодых людей.

— А какая у вас любимая станция метро?

— Моя любимая станция метро — «Новокузнецкая». За пять лет учебы в Академии имени Маймонида на эстрадном отделении эта станция стала мне родной. Это моя отправная точка к творческому Олимпу.

ДОСЬЕ

Алексей Тихонов родился 11 ноября 1984 года в Иркутской области. Выступал как певец в иркутских ресторанах. Окончил в Москве эстрадное отделение Государственной классической академии имени Маймонида. Выступал в кавер-группе X-Train. Вместе с музыкантом Максимом Комаровым организовал группу «Сарма 38», записывают новый альбом.

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