Идеи Дмитрия Давыдова позволят снизить смертность на дорогах страны

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Идеи творят чудеса. Обретают мощную силу и энергию. Они могут менять жизнь людей и возрождать страны. Для достижения такого результата идеи должны служить обществу, считает Дмитрий Давыдов.

Дмитрий Давыдов — предприниматель, общественный активист. Изучив зарубежный опыт, он предлагает его использовать в России. Давыдов хочет, чтобы наша страна стала самой лучшей в мире.

Пять лет назад Дмитрий впервые предложил свои идеи общественности. Однако, несмотря на широкую огласку в СМИ, они остались без внимания властей. Дать новую жизнь своим идеям пятилетней давности Дмитрия Давыдова побудил 2020 год, когда пандемия заставила многих задуматься о судьбах человечества. Дмитрий убежден, что предложенные им идеи могут принести большую пользу России, если будут вовремя услышаны государством и поддержаны им.

Одной из острых проблем на российских дорогах, считает Дмитрий Давыдов, остается пьяное вождение. Из-за нетрезвых водителей многие погибают, остаются инвалидами на всю жизнь. Действующие ограничения далеко не всегда сдерживают тех, кто садится пьяным за руль. Успешные примеры, как решить эту проблему, есть, считает Давыдов. Так, благодаря ужесточению наказаний за езду в нетрезвом виде Япония смогла снизить смертность на дорогах. Более того, напоминает Дмитрий, в Японии установлены также штрафы за безответственное поведение окружающих граждан. За езду с нетрезвым водителем пассажир может быть наказан значительным штрафом и тюремным сроком. Наказание может понести также сотрудник магазина или бармен, если он продаст алкоголь, зная, что клиент за рулем.

За нетрезвое вождение в России Дмитрий Давыдов предлагает увеличить штраф до 100 000 рублей, а срок лишения водительских прав — до трех лет. Такое же наказание нужно установить, по его мнению, за передачу управления автомобилем нетрезвому водителю. Дмитрий Давыдов предлагает привлечь к ответственности также пассажиров транспортного средства, управляемого водителем в состоянии опьянения, независимо от того были они пьяны или нет. Однако пассажиры общественного транспорта и такси должны иметь возможность избежать наказания, поскольку факт употребления опьяняющих препаратов водителем может быть им неизвестен, считает Давыдов.

СПРАВКА

Дмитрий Давыдов не связан с российскими и зарубежными политиками. Он не является гражданином России и не проживает в ней. Его попытка способствовать развитию России — это дань предкам, поскольку Россия — это его историческая Родина.

Рассказывая о проекте 20 идей, Давыдов подчеркивает свою нейтральную позицию. Красной нитью через все высказывания Дмитрия проходит мысль о том, что результатом воплощения идей будут довольны все. Поэтому он надеется, что государство поддержит его инициативу на законодательном уровне.

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