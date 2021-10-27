«Вижу вещие сны»: певица Лада Дэнс — о любви, борьбе и настоящем прощении

Фото: Instagram / lada_dance_official

Певица Лада Дэнс в ноябре выпустит новую песню «Сладкий». Звезда рассказала «Вечерке», о чем мечтает, как принимает решения и на что не пошла бы ради пиара.

— Лада, какой он, ваш новый трек?

— Это очень легкая, стильная песня для нас, девочек. Хочу, чтоб ее пели в караоке. Сейчас в тренде микс 1990-х и современных направлений. Когда я родила детей, стала больше времени уделять семье, музыка немного отошла на второй план. Но с начала 2000-х я продолжила петь. Началась моя продюсерская работа, без Леонида Величковского (бывший гражданский муж певицы. — «МВ»). Я находила хореографов, режиссеров, писала сценарии, вкладывалась в съемки. Все треки быстро вставали в ротацию на радио, становились хитами. Я задавала тренды.

В клипе на песню «Аромат любви» я первая в нашем шоу-бизнесе снялась беременной. После был ремикс «Когда сады цветут» на Анну Герман, сериал «Все мужики сво». А в клипе «Але, Алеша» я первая снялась на пилоне. Сейчас мне встретилась отличная молодая команда, быстро нашли общий язык. Стали думать, что сделать такое современное, что может спеть Лада Дэнс, а не блогер. Так и родился «Сладкий».

— Вы в творческом поиске?

— Моя голова всегда забита идеями. Раздавала их раньше направо-налево, люди пользовались. Теперь никому ничего не рассказываю (смеется). Много планов у меня на Тик-Ток — там можно как сценарист, режиссер проявлять себя.

Фото: РИА Новости

— Почему одни песни «выстреливают», а другие нет?

— Раньше было просто: хорошая песня всегда находила дорогу, исполнителей было не так много. Если и клип хорош, просыпаешься знаменитым. А сейчас на рынок столько треков выбрасывается каждый день! Шоу-бизнес встал с ног на голову. Всем рулят яркие ребята, но мало у кого есть музыкальное образование. Многие звезды уж не знают, к чему прибегнуть, чтоб сохранить место под солнцем. Всем нужен треш, мощный инфоповод. Я не прочь иногда что-то безумное вытворить, но есть грань, которую не перехожу. Не так все плохо, чтобы я, скажем, шла на шоу, где артиста с ног до головы поливают грязью, а он глупо улыбается.

— Когда-то вы мечтали о роли Маты Хари. Зовут ли сейчас играть в кино?

— Да, меня всегда привлекали женщины с двойной историей, с тайной. Занималась единоборствами в юности, любила гонять на больших скоростях. И при этом — танцы, балет. Будто две энергии во мне параллельно текли. Сейчас успокоилась, рисковать собой не хочу. Сниматься предлагали. Но честно скажу, я ленива. Я не актриса, для которой кастинги — ежедневный ритуал. И там своя семья актерская. И пахари они еще те! Я, наверное, очень себя люблю. Люблю поспать, в лесу погулять с собакой.

Как-то, честно, жизни хочется. Интересно найти спонсора и сделать что-то свое либо сняться у режиссера, к которому как к учителю будет лежать душа, и я буду ловить каждый его жест и слово. Ведь на самом деле я Галатея! Меня нужно лепить, я очень мягкий материал. Если найду своего Пигмалиона... В любой сфере — в семье, в творчестве — нравится за кем-то тянуться. Если уровень человека выше, это счастье. И если он меня допустил к себе, все — буду у него учиться.

— Вы больше верите в судьбу или в человека?

— От кармы не уйдешь. Но если ничего не делать самому, не беречь себя, не развивать интуицию — добра не выйдет. Меня часто обманывали. Чувствовала: что-то не то, но себе не верила. В итоге теряла большие деньги. И дело даже не в них, а в том, что мы доверяем тем, кто близко стоит. А потом больно. Я хочу быть мудрой как змея, плавно огибать все препятствия.

Фото:ITAR-TASS

— Как-то вы говорили: женщина не может быть одна. А как же самодостаточность?

— Она не означает, что рядом не должно быть мужчины. Мужская и женская энергии дополняют друг друга. Мне хорошо одной, но недолго — это как межсезонье. На самом деле я — женщина одного мужчины. У меня всегда долгие отношения.

— Встретили ли вы уже его?

— Я не замужем, но не одинока. Не могу пока сказать, что счастлива на сто процентов как женщина, нашла свою половинку. Но у меня были такие сильные любови — не знаю, что может их перехлестнуть. Если и не встречу, значит, будет рядом тот, с кем мне комфортно. И поверьте, это тоже неплохо.

— Что для вас неприемлемо?

— С возрастом стала терпимее. Принимаю почти все. Другой вопрос, мое ли это. Раньше вот говорила: изменит — уйду! А сейчас понимаю: если буду сильно любить, буду бороться. Предательства не приму. Раньше рубила сплеча, сейчас во всем пытаюсь разобраться. У меня есть ритуал, медитация. Чтобы увидеть ситуацию со стороны, я успокаиваю свою «воду» — гладь должна быть ровная, без ряби, и чтобы в ней отразилась луна полностью. Тогда я вижу, что на самом деле произошло и что делать.

— Правда, что порой вы видите вещие сны?

— Сейчас реже. Может, ангелы рассердились — они сигналы посылают, а все мимо ушей. Недавно сон странный был: огромный небоскреб, вода внизу. И будто не наша планета — похожая цивилизация, но не мы. И я вишу на карнизе, смотрю вниз, а кто-то, умеющий летать, меня держит. На другой день пошла в кино. И вдруг увидела там именно такой кадр — небоскреб, другая планета, главный герой, как я, цепляется за окно. Что это было, не понимаю.

Фото: РИА Новости

— Как относитесь к возрасту?

— Он неважен — главное, как ты себя ощущаешь. Тебе столько лет, на сколько ты выглядишь, какая у тебя энергия. Главное, чтобы я была здорова, счастлива, у близких все было хорошо. Чтобы мне постоянно хотелось чего-то! Мы всегда должны знать, к чему стремимся, тогда все получится. Надо найти свое — то, от чего тебя «штырит». Когда-то я занималась верховой ездой. Так вот, когда лошадь скачет, чуть не по полю стелется, пыль из-под копыт, — у нее такой адреналин, что аж всадника прошибает! Вот так должно быть. И за это всегда заплатят, и тогда будет аудитория.

ДОСЬЕ

Лада Дэнс (настоящая фамилия — Волкова) родилась в Калининграде. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано, затем музыкальное училище: поступила на факультет академического вокала, позже перешла на джазово-эстрадный. В 1992 году начала сольную карьеру певицы. Лауреат многих музыкальных премий, актриса кино и телевидения.

Девочка-ночь

Лада пела в школьной группе, позже — на танцплощадках, в ресторанах. Работала на подтанцовке у Филиппа Киркорова. В конце 1980-х пела в трио «Женсовет». Сольную карьеру певица начала в 1992 году с хитов «Девочканочь », «Жить нужно в кайф».

Аромат любви манит

Первым мужем Лады, гражданским, стал продюсер Леонид Величковский. После расставания с ним певица вышла замуж за бизнесмена Павла Свирского. От него у Лады родились Илья и Лиза. Сын — архитектор, дочь учится на артдиректора.

Заново училась ходить

Как-то Ладе приснилось, что нательный крест сломался пополам, — звезда уверена, это был знак. Вскоре, катаясь на лыжах, она сломала ноги. Затем заново училась ходить и танцевать.

Обаяние стройки

Хобби Лады — отделка помещений, дизайн интерьера. Певица воплотила свои идеи в квартире, в загородном доме. Также Дэнс увлекается живописью и психологией.

Шопоголик «в завязке»

В 1990-х Дэнс, как и многие артисты, начала охоту за эксклюзивными вещами: «У нас ничего не было, и мы всего хотели! Как табун лошадей, поскакали по Европам, сметая все. У меня сапоги есть, как у Мадонны — таких три пары в мире. Как вспомню, сколько все это стоило!» Сейчас певица предпочитает вкладываться в землю.

Йога и генетика

Секреты красоты Лады: «Генетика. Я не пью, не курю. Живу на свежем воздухе, занимаюсь спортом. Не экономлю на косметике, делаю уколы красоты».

«Все мужики — сво...»

Лада играла в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Увидев на съемках любимую актрису Веру Алентову, Лада растерялась: «Я с ней играть не имею права, я бездарь!» Но режиссер ее успокоил. Роль неунывающей Аллы Приходько стала одной из самых ярких в фильмографии Дэнс.