Дома, где уютно и комфортно

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Разные причины приводят в социальные жилые дома пенсионеров. Но всех их объединяет возраст и желание обрести покой на старости лет. Какие преимущества дают пожилым людям социальные дома, рассказывает «Вечерняя Москва».

Социальные жилые дома появились в столице в середине 90-х годов прошлого столетия. Многие помнят, какое сложное это было время. Политические и экономические проблемы захлестнули страну. Жизнь пенсионеров ухудшилась. Людям преклонного возраста приходилось очень тяжело. Столичное жилье притягивало разного рода мошенников. Жертвами их обмана становились доверчивые пожилые люди. В этих условиях московские власти разработали программу об оказании дополнительной социальной поддержки одиноким пожилым гражданам и защите их имущественных прав. Частью этой программы стали социальные жилые дома.

Первый такой дом был открыт в Москве в 1994 году. Он предназначался для одиноких пенсионеров и инвалидов, за которыми некому было ухаживать.

Сегодня социальные жилые дома — это современные многоэтажные комплексы с круглосуточными диспетчерскими пунктами и охраной. Одиноким пенсионерам, инвалидам и супружеским парам предоставляются однокомнатные и двухкомнатные квартиры со всеми удобствами и комфортом. Прилегающая к социальным жилым домам территория благоустроена для прогулок на свежем воздухе. А в самих домах есть просторные холлы с мягкой мебелью, зимний сад. Кроме того, работают столовые, прачечная, продуктовые магазины, парикмахерские.

К услугам пенсионеров библиотеки, концертные залы, где ежедневно проходят интересные мероприятия, кабинеты лечебной физкультуры. В таких домах оборудованы и активно используются компьютерные классы. Популярны среди жителей социальных домов бильярдные и читальные залы.

В социальном жилом доме, расположенном в районе Марьино, действует также домовый храм в честь иконы Божией Матери «Целительница». А в Митине в каждом социальном доме для отправления религиозных обрядов созданы и функционируют молельные комнаты.

Наконец-то у пенсионеров появляется возможность пожить спокойной жизнью в таких домах, не переживая за то, что холодильник пуст или не оплачены счета за коммунальные услуги. Можно заняться любимым делом. Записаться на курсы по изучению языков, танцев. Жить, одним словом, для себя, в свое удовольствие.

Социальные жилые дома являются собственностью города, и никто не вправе оттуда выселить пенсионера. Решение о предоставлении жилой площади в таких домах принимает комиссия Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы на основании личных заявлений и необходимых документов. Проживающим в социальном доме сохраняется выплата пенсии, дополнительно выплачивается ежемесячная компенсация за сданную городу жилую площадь. В социальных жилых домах пожилые люди могут жить комфортно, не опасаясь остаться без средств к существованию и жилья. Главное — они уверены в том, что государство о них позаботится.

СПРАВКА

В настоящее время столичные власти имеют в своем распоряжении четыре социальных жилых дома. Три из них расположены в районе Митино, один — в районе Марьино города Москвы. В них проживают 370 человек (государственное задание на 2021 год составляет 325 человек). В январе 1998 года Распоряжением мэра Москвы № 40-РМ этим домам присвоен статус социальных жилых домов для одиноких пенсионеров и инвалидов, одиноких супружеских и семейных пар пенсионного возраста.